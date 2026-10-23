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NEUQUÉN CAPITAL

Retorna el "Dino Trail" con una nueva edición para las infancias

La actividad se realizará el 31 de octubre en el Parque de los Dinosaurios, con circuitos de 500, 1.000 y 1.500 metros para chicos de hasta 13 años. La inscripción será gratuita.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 23 de octubre de 2026 a las 17:55
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Segunda edición Dino Trail en Neuquén: carrera infantil en el Parque de los Dinosaurios

El Parque de los Dinosaurios emplazado en Neuquén capital será escenario de la segunda edición del Dino Trail,  una propuesta deportiva y recreativa destinada a niños y niñas de hasta 13 años, que busca promover la actividad física, el contacto con la naturaleza y las experiencias al aire libre junto a las familias.

La jornada se realizará el sábado 31 de octubre, con punto de encuentro en la intersección de Rufino Ortega y Novella en el oeste de la ciudad. La competencia contará con tres categorías, organizadas según las edades de los participantes.

Los niños de 0 a 6 años recorrerán una distancia de 500 metros; quienes tengan entre 7 y 9 años participarán en un circuito de 1.000 metros, mientras que la categoría de 10 a 13 años tendrá un recorrido de 1.500 metros.

La inscripción será gratuita y se podrá realizar de manera online. Los participantes que deseen inscribirse con remera deberán tener en cuenta que los cupos para esa opción son limitados.

Además, se entregarán premios a quienes obtengan el primero, segundo y tercer puesto en cada categoría. La iniciativa busca generar espacios para que las infancias se acerquen al deporte, disfruten de los entornos naturales de la ciudad y compartan una jornada de recreación y desafíos junto a sus familias.

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