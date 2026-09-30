La Selección de Portugal atraviesa horas de máxima tensión y el protagonista es, una vez más, Cristiano Ronaldo. El delantero de 41 años abandonó este miércoles la concentración del conjunto luso luego de mantener una conversación con el entrenador Jorge Jesús y conocer que no tendría participación en los próximos compromisos.

Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal

La salida del capitán portugués se produjo después de la conferencia de prensa del técnico, quien fue contundente al explicar que había decidido dejar a Ronaldo entre los suplentes y que su presencia en cancha dependería de las necesidades de cada partido.

Con el ruido creciendo alrededor de la Selección portuguesa, Cristiano decidió romper el silencio a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado después de abandonar la concentración, confirmó que su partida fue una decisión tomada tras hablar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y dejó una frase que abrió todavía más interrogantes.

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección", explicó Ronaldo.

Y luego fue todavía más contundente: "A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué".

El mensaje no terminó allí. El delantero también tuvo palabras para sus compañeros y para el seleccionado portugués, pese al abrupto desenlace de su estadía en la concentración.

"Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", escribió.

La versión del director técnico

Mientras tanto, Jorge Jesús intentó bajar el tono del episodio y aseguró que no existe un conflicto personal con el futbolista. El entrenador explicó que mantuvo una conversación con Ronaldo y defendió su decisión de darle un lugar entre los suplentes.

"Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie", sostuvo Jesús al referirse a la posibilidad de que alguien pudiera modificar su decisión.

Así, lo que comenzó como una determinación futbolística terminó provocando la salida de una de las máximas figuras de Portugal de la concentración. Ahora todas las miradas quedan puestas en las próximas palabras de Cristiano Ronaldo, quien dejó una promesa sobre la mesa: a su debido tiempo, contará su versión de lo ocurrido.