El material empezó a circular sin contexto claro, pero en cuestión de minutos ya estaba en todos lados. Emilia Mernes volvió a quedar en el centro de la conversación digital a partir de un chat que se viralizó y que generó nuevas lecturas sobre su vida privada.

La conversación corresponde a un intercambio con un futbolista que jugaba en Boca en aquel momento, ya que los mensajes datan de varios años atrás. Sin embargo, su difusión actual reactivó el tema en medio de otras polémicas que ya venían girando alrededor de su nombre y fueron adjudicados a Emilia Mernes, aunque su nombre no figura en ellos.

En ese diálogo, se supo que el jugador es Andrés Cubas, quien tomó la iniciativa y avanzó con un pedido directo. En ese sentido, escribió: "Pasame algunas fotos, linda, de ahora en el baño". La supuesta respuesta de Emilia Mernes no tardó en llegar y marcó el tono que mantendría durante toda la charla.

Frente a esa insistencia, el futbolista redobló la apuesta y lanzó: "No sabés lo que te perdés conmigo". Lejos de ceder, la cantante contestó con firmeza: "No me pierdo nada, querido, no te confundas".

El intercambio siguió con un intento de suavizar el tono por parte de él, que le dijo: "Sos hermosa". Aunque no se ve su nombre, la supuesta recepción de Emilia Mernes fue positiva, pero manteniendo distancia: "Gracias, vos también, pero primero da conocernos".

Sin embargo, la insistencia volvió a aparecer. El jugador escribió: "Dale, mandame algunas fotos para mí, gorda" y ella respondió de manera clara: "No, te dije que no seas cargoso". A pesar de eso, el pedido se repitió una vez más: "En este momento de relajación no me vendría mal algunas fotos tuyas, jaja".

El contenido del chat generó repercusión no solo por lo que se decía, sino por el contexto en el que reapareció. La conversación es de 2017, cuando ambos estaban solteros, pero su difusión en este momento volvió a instalar el tema en agenda.

Si bien durante las primeras horas, hubo especulaciones sobre la identidad del futbolista, finalmente trascendió que se trataba de Andrés Cubas, exjugador de Boca Juniors con paso por selecciones juveniles y finalmente nacionalizado paraguayo.

Así, más allá del tiempo transcurrido, el episodio volvió a poner a Emilia Mernes en el centro de la escena a la espera de una confirmación sobre si es realmente ella la autora de estas conversaciones. Entre interpretaciones, viralización y reacciones cruzadas, el chat sumó un nuevo capítulo a una polémica que sigue creciendo.