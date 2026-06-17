La pasión por la Selección Argentina se vive de muchas maneras. Algunos la expresan con camisetas, banderas y cábalas. Otros, desde la cocina. Y justamente por ese camino eligió avanzar Corina Scaloni, hermana del entrenador campeón del mundo, quien decidió sumarse a la fiebre mundialista con una propuesta tan original como tentadora.

Mientras Lionel Scaloni y sus dirigidos buscan defender el título conquistado en Qatar y volver a llevar a la Argentina a lo más alto del fútbol mundial, en Pujato, la localidad santafesina que vio nacer al entrenador, también se juega un partido especial. Allí, Corina lanzó una edición especial de medialunas inspiradas en la Selección y sueña con que se conviertan en una tradición entre los hinchas durante la Copa del Mundo.

La iniciativa nació desde Scala Bakery, el emprendimiento gastronómico que la hermana del DT lleva adelante desde hace varios años y que ganó una enorme popularidad tras la consagración argentina en Qatar 2022. Ahora, aprovechando el fervor que genera el Mundial 2026, decidió redoblar la apuesta con una propuesta especialmente pensada para acompañar cada partido de la Albiceleste.

La idea apunta a transformar las clásicas reuniones para ver a la Selección en una experiencia todavía más futbolera. Con una estética vinculada a los colores argentinos y detalles alusivos al equipo nacional, las medialunas buscan convertirse en una especie de amuleto gastronómico para los fanáticos que sueñan con una nueva vuelta olímpica.

El emprendimiento de Corina ya había logrado captar la atención de miles de seguidores en redes sociales, donde combina repostería, creatividad y referencias constantes a la Scaloneta. De hecho, el crecimiento del proyecto fue explosivo luego de la obtención de la tercera estrella, cuando el apellido Scaloni comenzó a estar asociado para siempre a uno de los capítulos más gloriosos del fútbol argentino.

Ahora, con la Selección nuevamente en carrera y con Lionel Messi disputando otro Mundial bajo la conducción de Lionel Scaloni, la propuesta volvió a despertar el interés de los hinchas. Porque mientras los jugadores intentan hacer historia dentro de la cancha, en Pujato también hay quienes aportan su granito de arena para alimentar la ilusión colectiva.

Entre goles, festejos y sueños mundialistas, las medialunas de Corina Scaloni buscan ganarse un lugar en la mesa de los argentinos. Y si la Scaloneta vuelve a recorrer un camino exitoso, no sería extraño que esta particular iniciativa termine convirtiéndose en una de las postales más curiosas y simpáticas de la Copa del Mundo.