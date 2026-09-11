Rubén Rézola y Sofía Cairó, abanderados en Santa Fe 2026

Los atletas olímpicos Rubén Rézola, representante del canotaje, y Sofía Cairó, integrante de Las Leonas, portaran la bandera nacional en la Ceremonia de Apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollará el este sábado 12 de septiembre en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.

La ceremonia comenzará a las 18, con acceso libre y gratuito, y tendrá a la música argentina como una de sus grandes protagonistas. La propuesta reunirá sobre un mismo escenario a artistas de distintas generaciones y estilos, en una puesta que combinará música, deporte, identidad santafesina, historia y tecnología.

La elección de los abanderados para Santa Fe 2026 surgió de un proceso institucional iniciado con las postulaciones elevadas por las federaciones deportivas nacionales.

Luego, la Comisión de Atletas del COA analizó los antecedentes, los méritos deportivos, la representatividad y la trayectoria de las candidaturas presentadas, y elevó su propuesta a la Mesa Directiva del Comité Olímpico Argentino, que aprobó la designación. De esta manera, la definición respondió a un criterio participativo y federal, orientado a reconocer a atletas con recorrido olímpico, compromiso con sus disciplinas y capacidad de representar los valores del deporte argentino.

Rézola, referente del canotaje de velocidad, nació en Santa Fe, participó en tres Juegos Olímpicos, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020 y obtuvo el diploma olímpico tras finalizar quinto en la modalidad K2 200 metros en Londres 2012, junto a Miguel Correa. Además, cuenta con tres medallas en Juegos Panamericanos: plata en Guadalajara 2011, oro en Toronto 2015 y bronce en Lima 2019.

Rubén Rézola

En tanto, Sofía Cairó, por su parte, se consolidó como una de las protagonistas del seleccionado nacional de hockey sobre césped. Formada en el Club y Biblioteca Mariano Moreno, institución del ascenso metropolitano, fue medallsta de bronce en los Juegos Olímpicos de Paris en 2024 y viene de consagrarse campeona del mundo con Las Leonas. Tras semejante logro, en el que le tocó anotar el penal decisivo en la final ante los Países Bajos.