Entre sábado 10 y domingo 11 de octubre el Carlos Paz Rugby Club será sede del Sudamericano de Seven, que tendrán a Los Pumas 7’s y a Las Yaguaretés como protagonistas y representantes de la Argentina, en un escenario que viene de contener el Nacional de Clubes femenino el fin de semana pasado. Ambos seleccionados llegan a la competencia tras el oro conseguido en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 disputados en Rosario.

El equipo femenino integrará el grupo A junto con Paraguay, Uruguay, Guatemala y República Dominicana, mientras que en el B estarán Brasil, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Los ganadores de cada zona se enfrentarán en la final del domingo.

En cuanto al seleccionado masculino, que no contará con Santiago Álvarez Fourcade, integrará la zona A del Grupo Cup, junto con Colombia y Paraguay. Por su parte Chile, Uruguay y Brasil conformarán la zona B. A su vez, habrá una segunda rueda en el que los dos mejores del A se enfrenten al los del B, para luego definir a los finalistas.

Los Pumas 7’s, máximos ganadores del certamen con 11 títulos, participarán del Sudamericano en el marco de su pretemporada en búsqueda de rodaje de cara al comienzo del Circuito Mundial.

Dentro del plantel, habrá dos caras nuevas y dos regresos con respecto al equipo que participó en Rosario. Por un lado, Francisco Calello (Club San Cirano) y Juan Cruz Massun (Club San Andrés) realizarán su primera gira y podrían realizar su debut con el seleccionado nacional. Por el otro, regresarán al plantel Lautaro Bazán Vélez y Luciano González tras su participación en el Ultimate Sevens.

Plantel y partidos

Los Pumas 7s: 1 Juan Patricio Batac; 2 Lautaro Bazán Vélez; 3 Francisco Calello; 4 Pedro De Haro; 5 Sebastián Dubuc; 6 Luciano González; 7 Santiago Mare; 8 Juan Cruz Massun; 9 Gregorio Pérez Pardo; 10 Santiago Vera Feld; 11 Santino Zangara.

Sábado 10 de octubre

14.30 Los Pumas 7’s vs. Paraguay



17.26 Los Pumas 7’s vs. Colombia

Las jugadoras que formaran parte de Las Yaguaretés

Las Yaguaretés van por el cuarto título consecutivo en el continente. Son tricampeonas sudamericanas: en 2023, en Asunción, se consagraron por primera vez en su historia al vencer 20-12 a Brasil. Revalidaron el título en Lima en 2024 (19-10 a Brasil) y en 2025 (21-5 a Colombia). Este año, además, llegan como ganadoras de los Juegos Suramericanos, tras vencer 33-5 a Colombia en la final.

Vale destacar que Nahuel García y Facundo Salas, entrenadores del seleccionado, repetirán las 12 jugadoras que lograron la medalla de oro en Rosario.

Las Yaguaretés: 1 Brisa Borda; 2 Candela Delgado; 3 Cristal Escalante; 4 Sofía González; 5 Yamila González; 6 Francesca Iacaruso; 7 Paula Pedrozo; 8 Antonella Reding; 9 Talía Rodich; 10 Abril Romero; 11 María Taladrid; 12 Mariel Velay.

Sábado 10

13.02 Las Yaguaretés vs. República Dominicana



15.58 Las Yaguaretés vs. Guatemala



18.10 Las Yaguaretés vs. Paraguay

Domingo 11

13.14 Las Yaguaretés vs. Uruguay