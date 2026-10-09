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Deporte y naturaleza

Cuatro ríos y paisajes únicos: Aluminé se prepara para el Nacional de kayak

En medio de un escenario natural inigualable, la localidad recibirá al Nacional de la especialidad que recorrerá los ríos Litrán, Pulmarí, Aluminé y Mapío, en una propuesta que combina deporte, paisajes patagónicos y actividades culturales.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 09 de octubre de 2026 a las 19:32
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En medio de escenario natural impresionante, el Nacional de Kayac fue presentado en Aluminé.

La ciudad neuquina de Aluminé será sede del Campeonato Argentino de Kayac creek que se desarrollará entre el 29 de octubre y el 1° de noviembre.

El ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la Provincia de Neuquén acompañó el acto oficial de una propuesta que tendrá como epicentro a los ríos Litrán, Pulmarí, Aluminé y Mapío.

Se espera por el arribo de palistas de diferentes lugares del país, a uno de los espacios preferidos y de mayor complejidad para la actividad. Aluminé es reconocida, hasta internacionalmente, por sus cursos de agua, potenciados ante el temporal que vive la Patagonia.

El acto de presentación se realizó a orilllas del Mapío, territorio del lof Ñorquinco, con la participación de autoridades provinciales, referentes de las comunidades mapuche, representantes municipales y organizadores del evento.

Evento único

La posibilidad que los competidores recorran cuatro ríos en la misma prueba es un hecho que sólo sucede en este lugar de Neuquén. Para esta edición, la organización local ha dispuesto de algunos eventos culturales con el fin de potenciar la presencia en la provincia de todos los visitantes.

María Fernanda Villone, Secretaria de deportes, destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas: “Desde la Provincia entendemos al deporte como una herramienta que genera oportunidades, fortalece el desarrollo de nuestras localidades y pone en valor nuestra identidad. Este campeonato nos permite mostrar el potencial deportivo y turístico de Neuquén, promoviendo al mismo tiempo el respeto por las comunidades y el cuidado de nuestros ríos y de la naturaleza”.

Por su parte Eloy Calfinahuel, lonco del lof Ñorquinco, señaló que “esta competencia también nos permite devolverle algo a nuestro territorio. Para nosotros, esa devolución significa cuidar y agradecer a nuestra tierra, por ejemplo, a través de la plantación de araucarias. Estamos muy agradecidos por el acompañamiento de todos y esperamos que sea una gran experiencia, que salga todo bien y que no haya ningún accidente.

 

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