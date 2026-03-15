La ciudad norteamericana de New York recibe una nueva etapa del circuito de Seven y el seleccionado argentino se metió en las semifinales después de cerrar el sábado con dos triunfos y una derrota.

Los Pumas 7s se impusieron a Fiji en el debut, luego vencieron a España y pese a perder en el tercer partido con Gran Bretaña lograron meterse en la definición del título. Su próximo rival será Sudáfrica.

Argentina comenzó con una sólida presentación al derrotar a Fiji por 31-12 con los tries de Marcos Moneta (2), Santino Zangara (2) yJuan Patricio Batac, mientras que Santiago Vera Feld completó el marcador con tres conversiones.

Luego, llegó el turno de enfrentar a España y el representativo nacional encaminó el pase a las semifinales con una ajustada victoria por 27 a 26, tras remontar una desventaja de 26 a 7.

Los Pumas 7 vulneraron cinco veces le ingoal de los europeos por intermedio de Luciano González, Santiago Vera Feld, Matteo Graziano, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc, en tanto que Santiago Vera Feld metió una de las conversiones.

En el último encuentro del grupo, Gran Bretaña se impuso por 19-14. Pese a la derrot,a Argentina logró meterse en las semifinales. Sebastián Dubuc y Matteo Graziano marcaron los tries, en tanto que Santiago Vera Feld y Pedro de Haro sumaron las dos conversiones.

El seleccionado nacional se quedó con el Grupo B con siete puntos y se medirá en la semifinal frente a Sudáfrica, este domingo, desde las 14.18 de nuestro país. Fiji lo escoltó con seis unidades y me enfrentará en la llave contra Australia, mientras que España-Francia y Gran Bretaña-Nueva Zelanda definirán los puestos del 5 al 8.