El seleccionado argentino de rugby Los Pumas cerrarán su participación en la primera fase del Nations Championship ante Francia, este sábado a partir de las 17.10 (hora argentina), en el Stade de France, en París, y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

El entremador del elenco albiceleste, Felipe Contepomi dispuso de 7 cambios en el equipo titular. En los forwards, Julián Montoya será el hooker titular y capitán en lugar de Bautista Bernasconi, que debió dejar la concentración tras una lesión muscular.

Además, Tomás Lavanini y Juan Martín González serán titulares en lugar de Pedro Rubiolo y Pablo Matera, quienes esperarán su turno en el banco de suplentes. A su vez, Facundo Isa ingresa al plantel por Joaquín Moro y será el octavo titular, mientras que Scelzo rotará y usará el número 7.

En cuanto a los backs, Lucio Cinti e Ignacio Mendy volverán a la titularidad por Justo Piccardo y Mateo Carreras, respectivamente. Asimismo, Gerónimo Prisciantelli se ganó un lugar en la alineación titular en lugar del mendocino Rodrigo Isgró. De esta manera, Bautista Delguy volverá a jugar como wing.

Los Pumas enfrentan a Francia en el Nations Championship con alineación confirmada

Francia llega a este duelo tras vencer 21 a 19 a Sudáfrica, bicampeón del mundo, el último viernes y se posicionó como único líder del Hemisferio Norte, mientras que Argentina se encuentra en el tercer lugar del Hemisferio Sur.

En el historial, argentinos y franceses se enfrentaron en 56 oportunidades (40 triunfos galos, 15 argentinos y 1 empate). La última victoria de Los Pumas en territorio francés fue el 22 de noviembre de 2014, por 18-13, en el mismo Stade de France.

La World Rugby dio a conocer una designación arbitral sin precedente, ya que por primera vez en su historia el seleccionado argentino será dirigido por una referí principal.

La encargada de impartir justicia será la escocesa Hollie Davidson, a quien acompañarán Matthew Carley y Sam Grove-White como jueces de línea mientras que Mike Adamson estará presente en el TMO.

La escocesa Hollie Davidson será la árbitra del cotejo, por primera vez en su historia el seleccionado argentino será dirigido por una referí principal.

Si bien se trata de un suceso histórico para el combinado mayor, ya que Davindson estuvo al frente de un encuentro de Los Pumitas en 2023 en el marco del Mundial M20 de 2023, jornada donde el elenco juvenil cayó 20-0 ante Georgia.

En la presente edición del Nations Championship formó parte de la terna arbitral de un juego de Los Pumas aunque en caracter de jueza de línea, al estar presente en laderrota 42-12 contra Irlanda en el Aviva Stadium de Dublin.

La referí viene pisando fuerte en el mundo del rugby, ya que tras arbitrar la final del Mundial femenino 2025 en este año estuvo al frente de encuentros de potencias como los All Blacks y los Springboks. Un gran presente que la encuentra en una gran posición de cara al inminente Mundial del próximo año, el cual se disputará en Australia.