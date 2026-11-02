Finalizó el rugby masculino en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y el seleccionado argentino, Los Pumas, se alzó con la medalla de bronce. La caída ante Sudáfrica en las semifinales por 24 a 12 llevó al conjunto argentino a jugar por el tercer puesto, instancia en la que derrotó a Canadá en un contundente 36 a 5.

Si bien no se logró retener el oro de Buenos Aires 2018, fue un gran torneo para los juveniles argentinos y una gran oportunidad para seguir desarrollando jugadores en el seven y formarlos de cara a los seleccionados de mayores.

El oro se lo llevó Francia que venció en la final a Sudáfrica por 26 a 19

En el duelo ante Sudáfrica el combinado albiceleste formó con Argentina formó con Santiago Martos, Joaquín Cocomarola, Felipe Ledesma, Juan Bautista Maris, Federico Kantz, Federico Anderson y Gonzalo Cairo; luego ingresaron Santiago Abbondati, Benjamín Fossati, Joaquín Zapiola, Ramón Benedit y Tomás Galetti. Los tries los marcaron Federico Anderson y Federico Kantz, mientras que el propio Kantz sumó una conversión.

Los Pumas lograron bronce en rugby en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

En la victoria ante los canadienses Argentina salió a la cancha con Santiago Martos, Santiago Abbondati, Joaquín Cocomarola, Federico Kantz, Ramón Benedit, Federico Anderson y Gonzalo Cairo; luego ingresaron Benjamín Fossati, Joaquín Zapiola, Tomás Galetti, Felipe Ledesma, Juan Bautista Maris.

Los tries los marcaron Federico Anderson (3), Ramón Benedit, Tomás Galetti y Santiago Martos; mientras que Federico Kantz (2) y Joaquín Zapiola aportaron las conversiones.