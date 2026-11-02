Neuquén concluyó su participación en la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR) 2026 que se disputaron en el Predio Municipal de Malvinas Argentinas en la provincia de Buenos Aires, logrando 9 medallas: 2 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. Las preseas doradas llegaron de la mano de Manuel Turone BMX Freestyle y Aaron Garcés en parkour.

El histórico certamen, organizado de manera conjunta entre el Comité Olímpico Argentino y el municipio local, reunió a más de 700 deportistas provenientes de 22 provincias, convirtiéndose en el epicentro nacional de las disciplinas urbanas. La delegación neuquina, que estuvo integrada por 50 personas entre deportistas, entrenadores y jueces en algunas disciplinas, viajó con el apoyo de la secretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, que acompañó todo el proceso de selección de los atletas y la preparación para esta competencia. Además, la ministra Josefina Codermatz junto al subsecretario de Deportes, Ignacio Russo, acompañaron a la delegación en la competencia.

Turone, reciente medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 en Rafaela, donde se disputó la competencia el mes pasado, logró ratificar su gran momento imponiéndose entre los representantes nacionales exponiendo los mejores trucos y reviviendo lo que hizo en 2023 cuando sorprendió ganando la primera edición de los Juegos Evita Urbanos que se desarrollaron en Tecnópolis. Esta consagración luego lo proyectó internacionalmente logrando la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior 2025 que se disputaron en Asunción, Paraguay.

La otra presea dorada la logró Garcés, quien se impuso en parkour en la modalidad speed y también logró la medalla de plata en la modalidad All-Around.

La provincia de Neuquén estuvo representada en nueve disciplinas: skateboarding street, breaking, béisbol 5, ajedrez, BMX freestyle, parkour deportivo, escalada deportiva, roller freestyle y básquet 3x3.

El ajedrez fue otra de las disciplinas que tuvo una destacada actuación con cinco medallas. Marysol Ramírez logró dos medallas de plata, una individual, y compartió la que obtuvo en equipo con Santiago Arévalo. Además, obtuvo una medalla de bronce. Por su parte, Arévalo logró otras dos preseas de bronce, una en la modalidad blitz 3+2 y también en la modalidad rápida 7+3. En tanto en la modalidad roller freestyle, Selene Araya obtuvo la medalla de bronce.

En básquet 3x3, el seleccionado femenino y masculino ganaron algunos compromisos, pero luego cayeron frente a Mendoza y Córdoba, respectivamente, y no pudieron avanzar a la ronda campeonato. En béisbol 5, Neuquén le ganó a Santa Fe y se ubicó en el quinto lugar.

Con estos resultados, Neuquén culminó su participación en los Juegos Argentinos Urbanos, consolidando su presencia en el escenario nacional de las disciplinas urbanas. Las nueve medallas obtenidas y el desempeño de sus representantes en las distintas competencias ratifican el potencial de los deportistas neuquinos y el crecimiento de estas modalidades, que continúan ganando protagonismo y sumando nuevos talentos en toda la provincia.

El campeó olímpico, el cordobés José "Maligno" Torres estuvo en Malvinas Argentinas