Los Pumas sumaron este sábado ante Gales la primera victoria en el Nations Championship por 35 a 21, en partido disputado en el Estadio de San Juan del Bicentenario. El conjunto dirigido por Felipe Contepomi tuvo una muestra notable de carácter en sus variantes ofensivas y la recuperación del balón, logrando irse al descanso con una ventaja de 28 a 14, tras una ráfaga de buen juego colectivo que descolocó a los Dragones.

A pesar de un arranque intenso por parte de ambos seleccionados, apostaron al golpe por golpe al obtener llegadas profundas al ingoal, la efectividad de los backs argentinos, con un encendido Mateo Carreras abriendo caminos en la línea defensiva europea terminó de inclinar la balanza para la victoria argentina.

Los goleadores de Los Pumas fueron: Joaquín Oviedo (2 tries), Justo Piccardo, Marcos Kremer y Santiago Carreras con los tries. Por su parte Tomás Albornoz metió las cinco conversiones. Mientras que para el rival hubo tries de Dewi Lake, Rhys Carre y Ben Warren, mientras que Sam Costelow metió las tres conversiones.

En el debut absoluto del Nations Championship, el seleccionado argentino de rugby cayó ante Escocia por 31 a 19 en el Estadio Malvinas Argentinas.Con este resultado, Los Pumas consiguen oxígeno de cara a la tercera jornada de la ventana de julio, donde el próximo sábado se mudarán a Santiago del Estero para recibir a otra potencia del hemisferio norte: la selección de Inglaterra.

Otros resultados

La segunda ronda de las series del Sur tuvieron este sábado estos resultados: Nueva Zelanda 47-Italia 17, Australia 26-Francia 42, Japón 20-Irlanda 36 y Fiji 8-Inglaterra 73 y Sudáfrica 42-Escocia 28.

La ronda 3, última de las series del Sur, tendrá estos duelos el sábado próximo, Nueva Zelanda-Irlanda, Japón-Francia, Australia-Italia, Fiji-Escocia, Sudáfrica-Gales y Argentina-Inglaterra.

Resumen del partido