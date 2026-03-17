Los Pumas vuelven a presentarse en suelo argentino y la expectativa ya se siente en cada sede. La Unión Argentina de Rugby (UAR) puso en marcha la preventa de entradas para los tres partidos que el seleccionado disputará en julio, en el marco del Nations Championship, con rivales de primer nivel.

La venta anticipada se realiza de manera exclusiva a través de Ticketek y contempla beneficios como financiación en cuotas en esta primera etapa. Como suele ocurrir en cada presentación del equipo nacional, se espera una alta demanda y localidades que podrían agotarse en pocas horas.

El calendario marca tres citas importantes: el debut será el 4 de julio ante Escocia en Córdoba, luego el 11 frente a Gales en San Juan y el cierre el 18 contra Inglaterra en Santiago del Estero, en lo que promete ser el partido más convocante de la ventana.

El sistema de venta se organiza en tres etapas: Preventa 1, Preventa 2 y venta general, con precios que aumentan progresivamente según la instancia y la ubicación dentro de los estadios.

En Córdoba, para el encuentro ante Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes, los valores van desde los $20.000 en las ubicaciones más accesibles durante la primera preventa, hasta los $150.000 en las plateas de mayor categoría en la venta final.

En San Juan, donde Los Pumas enfrentarán a Gales, el rango de precios será más amplio: las entradas parten desde los $25.000 y pueden alcanzar los $300.000 en los sectores más exclusivos.

Por su parte, el cierre ante Inglaterra en Santiago del Estero tendrá los tickets más demandados y también los más elevados, con valores que irán desde los $25.000 hasta los $350.000, dependiendo de la ubicación y el momento de compra.

En los últimos años, la convocatoria del seleccionado creció de manera sostenida, impulsada por su nivel competitivo y la jerarquía de sus rivales. Por eso, desde la organización recomiendan adquirir las entradas con anticipación para asegurar un lugar en una serie que promete estadios llenos y un clima internacional de primer nivel.