Los Pumas cerraron el año con una sonrisa. El seleccionado argentino de rugby consiguió un importante triunfo por 34-26 frente a Escocia, en el mítico estadio de Twickenham, Londres, y puso punto final a su participación en el Nations Championship quedando en la 7ma posición.

El equipo conducido por Felipe Contepomi tuvo una destacada actuación colectiva, con buenos pasajes de juego ofensivo y eficacia para aprovechar sus oportunidades. Pese a la reacción del conjunto europeo en distintos momentos del encuentro, Argentina supo sostener la ventaja y quedarse con una victoria de peso.

El partido comenzó favorable para Escocia, que se adelantó en el marcador, pero Los Pumas reaccionaron rápidamente y encontraron respuestas a través de Tomás Albornoz. Con el correr de los minutos, el seleccionado nacional ganó protagonismo y consiguió marcar diferencias antes del descanso 17-7. En el complemento, Argentina volvió a golpear y llegó a sacar una ventaja importante. Escocia intentó meterse nuevamente en partido, aunque el conjunto argentino respondió en los momentos clave y logró administrar el resultado hasta el pitazo final.

Uno de los puntos más destacados de la tarde fue Tomás Albornoz. El tucumano aportó un try, tres conversiones y un penal, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la victoria. También sobresalieron Ignacio Mendy, Rodrigo Isgró, Julián Montoya y Juan Martín Scelzo, en un equipo que mostró respuestas colectivas en ataque y defensa.

La victoria ante Escocia tuvo un valor especial porque llegó después de una ventana internacional con resultados irregulares: derrota frente a Irlanda (42-12), triunfo ante Italia (19-14) y caída contra Francia (45-17). Además, significó una revancha ante el seleccionado escocés, que había derrotado a Argentina por 47-38 en Córdoba, en el primer enfrentamiento de ambos equipos en el Nations Championship.

De esta manera, Los Pumas cerraron su participación en el certamen con el séptimo puesto y una actuación que permite recuperar confianza de cara a los próximos desafíos internacionales. El seleccionado argentino se despidió de 2026 con una alegría en Londres, ante Escocia, y ahora comenzará a pensar en los desafíos que tendrá por delante en la próxima temporada, año mundialista.