La Selección Argentina de Tenis ya tiene rival para comenzar su camino en la Copa Davis 2027. El sorteo realizado este domingo en Bolonia, Italia, determinó que el conjunto nacional enfrentará a Eslovaquia en condición de local, por la primera ronda de los Qualifiers.

La serie se disputará el 5 y 6 o el 6 y 7 de febrero de 2027, con sede y superficie todavía por confirmar. La eliminatoria será al mejor de cinco puntos y el ganador avanzará a la segunda ronda, prevista para septiembre.

Del otro lado estará un seleccionado eslovaco que ocupa el puesto 24 del ranking de naciones. Su principal figura es Alex Molčan, actualmente ubicado entre los mejores 100 tenistas del mundo, con antecedentes de haber alcanzado el puesto 38 del ranking ATP.

También aparecen nombres con experiencia internacional como Norbert Gombos y Andrej Martin, mientras que en el dobles cuenta con alternativas como Miloš Karol y Lukáš Klein.

Eslovaquia consiguió su lugar en esta instancia después de superar a Grecia por 3-2, en una serie muy pareja que se definió en el quinto punto.

En caso de avanzar, Argentina enfrentará en septiembre al ganador del cruce entre Bélgica y Mónaco. Si clasifica Bélgica, el equipo argentino volverá a jugar como local.

El Ruca Che podría ser nuevamente escenario de una Serie de Davis

¿Neuquén puede volver a recibir la Copa Davis?

La posibilidad de que Neuquén vuelva a ser escenario de una serie de Copa Davis aparece como una alternativa concreta. El antecedente inmediato es muy positivo: en septiembre de 2026, el estadio Ruca Che recibió el enfrentamiento entre Argentina y Turquía, correspondiente al Grupo Mundial I.

En aquella oportunidad, el equipo nacional se impuso por 3-1, con Francisco Cerúndolo como protagonista y encargado de cerrar la eliminatoria. La serie se disputó bajo techo, sobre una superficie rápida y con una importante convocatoria. Aquella presentación también tuvo un valor histórico para la provincia: Neuquén se convirtió en la sexta provincia argentina en albergar una eliminatoria de Copa Davis.

Por infraestructura y por el antecedente reciente, el Ruca Che reúne condiciones para volver a ser considerado. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial: la decisión dependerá de la Asociación Argentina de Tenis, que deberá definir la sede y la superficie de juego. La fecha de febrero también será un factor a tener en cuenta para la organización.

El Ruca Che ya fue escenario de una serie internacional en 2026. Por eso, la provincia cuenta con un antecedente reciente que la posiciona entre las posibles sedes, aunque la AAT todavía no tomó una decisión.