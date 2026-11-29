Los Pumas cerrarán este domingo su participación en el Nations Championship con un encuentro ante Escocia, por el séptimo puesto del certamen que se desarrollará en el mítico estadio de Twickenham, en Londres, con el arbitraje del francés Pierre Brousset. Con este compromiso, el equipo dirigido por Felipe Contepomi finalizará la temporada 2026 con el objetivo de lograr un triunfo tras la dura derrota sufrida el sábado pasado ante Francia en Saint Denis por 45 a 17.

El partido se jugará desde las 10:10 (hora argentina) y será el segundo cruce entre argentinos y escoceses en este certamen internacional ya que el 4 de julio, en Córdoba, el conjunto británico se impuso por 47 a 38 en la primera fecha del campeonato que congrega a las selecciones más importantes de los hemisferios norte y sur.

Con relación al equipo titular que enfrentó a Francia, Contepomi realizará seis cambios en el plantel inicial. En los forwards, Rodrigo Martínez reemplazará a Boris Wenger.

A su vez, Pedro Rubiolo será el 5 del equipo en lugar de Tomás Lavanini, mientras que el bahiense Joaquín Moro hará lo propio por Facundo Isa. Además, Juan Martín Scelzo jugará como octavo (ante Francia había jugado como 7).

En cuanto a los backs, reaparecerá Gonzalo García en lugar de Simón Benítez Cruz, Faustino Sánchez Valarolo por Justo Piccardo, quien estará esperando su lugar en el banco de suplentes; y Rodrigo Isgró, en lugar de Bautista Delguy.

Con respecto a los suplentes, la gran novedad es la inclusión de Tobías Wade, que en caso de ingresar hará su debut con el seleccionado argentino.