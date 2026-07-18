Tras la victoria del sábado pasado ante Gales en San Juan, Los Pumas tienen todo listo para enfrentar a Inglaterra por la tercera fecha del Nations Championship y el entrenador argentino Felipe Contepomi reveló la formación para el próximo desafío del seleccionado nacional, este sábado 18 de julio en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

En relación al encuentro del fin de semana pasado en la provincia cuyana, Contepomi dispondrá de dos modificaciones en el quince inicial para el enfrentamiento frente a la Rosa. Por el lado de los forwards, Mayco Vivas ingresa por Boris Wenger, mientras que Matías Moroni tendrá un lugar en el centro de la cancha por Lucio Cinti. Otra novedad es que Matías Alemanno superó el protocolo de conmoción luego del fuerte golpe que sufrió ante Gales y se mantiene en la segunda línea, con Efraín Elías apareciendo por primera vez en el año para una alternativa desde el banco de suplentes.

La formación de Los Pumas para enfrentar a Inglaterra

1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Tomás Rapetti, 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno, 6. Santiago Grondona, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Pedro Delgado, 19. Efraín Elías, 20. Pablo Matera, 21. Joaquín Moro, 22. Simón Benítez Cruz, 23. Lucio Cinti.

En tanto, Inglaterra confirmó su formación para lo que será el cruce ante Los Pumas. Sin modificaciones en relación al equipo que goleó a Fiji el último fin de semana, Steve Borthwick optó por dejar en el banco de suplentes nuevamente a Henry Pollock, quien apoyó un hat-trick ante el conjunto isleño.

Las novedades estarán en el banco de suplentes, con los ingresos del debutante Emmanuel Iyogun y Ben Spencer: "Estamos emocionados por el reto de enfrentarnos a Los Pumas en Santiago del Estero. Esperamos un ambiente fantástico con el apoyo apasionado del público local. Promete ser un gran evento, y los jugadores están ansiosos por vivirlo", señaló Borthwick.

La formación de Inglaterra para visitar a Los Pumas por el Nations Championship

1. Ellis Genge, 2. Jamie George (c), 3. Joe Heyes, 4. Alex Coles, 5. George Martin, 6. Ollie Chessum, 7. Guy Pepper, 8. Ben Earl, 9. Jack van Poortvliet, 10. Fin Smith, 11. Immanuel Feyi-Waboso, 12. Seb Atkinson, 13. Henry Slade, 14. Tommy Freeman, 15. Marcus Smith.

Suplentes: 16. Luke Cowan-Dickie, 17. Emmanuel Iyogun, 18. Asher Opoku-Fordjour, 19. Tom Curry, 20. Henry Pollock, 21. Ben Spencer, 22. Benhard Janse van Rensburg, 23. Noah Caluori.