El seleccionado argentino de rugby Los Pumas cayeron 47 a 38 ante Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el inicio de la actividad internacional 2026 con el nuevo certamen Nations Championship, que agrupa a los mejores de los hemisferios sur y norte, con Japón y Fiji como invitados.

Este sábado la jornada en suelo cordobés tuvo un condimento especial, ya que Matías Alemanno alcanzó los 100 caps con la camiseta argentina y se convirtió en el quinto jugador del seleccionado en lograr esa marca.

El arranque fue prometedor para el equipo de Felipe Contepomi. A los diez minutos, después de un line cerca del ingoal rival y un maul dominante, Joaquín Oviedo apoyó el primer try y Tomás Albornoz transformó para poner el 7-0. Argentina siguió buscando y volvió a instalarse en campo escocés tras una buena combinación entre Oviedo, Santiago Grondona y Mateo Carreras, aunque un knock-on frustró la chance de ampliar la ventaja.

Escocia reaccionó con paciencia y poder físico. Tras una posesión prolongada de 13 fases, el capitán Sione Tuipulotu apoyó el try del empate que Duncan Jordan convirtió. Poco después, Pierre Schoeman aprovechó otra secuencia ofensiva para dar vuelta el marcador, aunque la conversión se fue desviada.

Los europeos crecieron en el contacto y comenzaron a encontrar grietas en la defensa argentina. Un penal de Albornoz redujo la distancia a 12-10, pero antes del descanso Ben White condujo una acción que terminó con el try de Hutchison y la posterior conversión de Jordan: 19-10 al entretiempo.

En el complemento Los Pumas volvieron a acercarse. Tras una recuperación y buena jugada colectiva, Rodrigo Isgró apoyó el try y Albornoz convirtió para dejar el partido 19-17. La ilusión fue efímera: un penal por offside le dio a Escocia un line que terminó en maul y try de Brown, y luego White asistió a Scott Cummings para estirar la diferencia a 33-17.

Argentina no bajó los brazos y descontó con un try de Tomás Rapetti, nuevamente convertido por Albornoz. Pero errores en la salida y una amonestación de Joaquín Moro le permitieron a los visitantes volver a golpear: Gregor Hiddleston apoyó y, más tarde, Rowe se escapó por la punta para elevar el marcador a 47-24.

Derrota de Los Pumas en Córdoba por el Nations Championship

El cierre fue de intercambio de tries. Lucio Cinti apoyó debajo de los palos y Agustín Moyano sumó otro, ambos convertidos por Albornoz, para dejar el resultado final en 47-38. Pese a la derrota, Los Pumas dejaron pasajes de buen rugby ofensivo, aunque pagaron caro las desatenciones defensivas frente a un Escocia eficaz con la pelota en mano.

Otros resultados

La jornada inaugural del Nations Championship había comenzado a la madrudaga, con la victoria con punto bonus de Nueva Zelanda ante Francia por 34 a 32. Se jugó en el estadio One New Zealand Stadium, Christchurch.

Otro que sumó punto bonus ofensivo en el debut (sistema de 4 o más tries) fue Irlanda tras vencer a Austalia de visitante por 33 a 31, en el Allianz Stadium, Sidney.

Más tarde en la madrugada Japón, que participa como invitado, le ganó a Italia por 27 a 10 Prince Chichibu Memorial Stadium, Tokio.

Además, Gales cortó una racha histórica de derrotas ante Fiji (39-24, de visitante) y Sudáfrica quebró a Inglaterra en el segundo tiempo para superarlo 45-21.

Próxima fecha

Estos encuentros se llevarán a cabo el sábado venidero: Argentina-Gales (a las 16 en San Juan), Nueva Zelanda-Italia, Australia-Francia, Japón-Irlanda, Fiji-Inglaterra, Sudáfrica-Escocia.

La Previa

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, iniciará este sábado un nuevo y exigente camino internacional cuando enfrente a Escocia por la primera fecha del Nations Championship. El partido se jugará a las 16 y será arbitrado por Nika Amashukeli (Georgia). Televisarán ESPN 2 y Disney+. El encuentro, que marcará el estreno de la temporada para ambos hemisferios, se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes ubicado en el Paraje Chateu Carreras de Córdoba capital.

Este choque marca un antes y un después en el calendario ecuménico. El Nations Championship es la nueva y ambiciosa competencia global de World Rugby que agrupa a las doce potencias del deporte (divididas entre Norte y Sur), buscando que "cada punto y cada partido cuenten" en ventanas que se completarán entre julio y noviembre, para luego dirimir un campeón en una gran final.

Tanto para la Argentina como para Escocia representa el primer examen oficial del año. Luego volverá a jugar el sábado 11 frente a Gales en el estadio Bicentenario de San Juan por la segunda fecha y el sábado 18 ante Inglaterra en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En ambos casos, al igual que hoy a las 16.

Estos encuentros suman puntos para el ranking mundial, donde Argentina se ubica quinto y Escocia séptimo. En noviembre se jugarán las series en el hemisferio norte, con Irlanda-Argentina (viernes 6), Italia-Argentina (sábado 14) y Francia-Argentina (sábado 21).

Las formaciones

Estos son los titulares y suplentes:

Argentina: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Pedro Delgado; 4. Guido Petti y 5. Matías Alemanno; 6. Pablo Matera, 7. Santiago Grondona, 8. Joaquín Oviedo; 9. Gonzalo García y 10. Tomás Albornoz; 11. Mateo Carreras, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró; 15. Santiago Carreras. Entrenador, Felipe Contepomi. Suplentes, 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Tomás Rapetti, 19. Franco Molina, 20. Joaquín Moro, 21. Agustín Moyano, 22. Matías Moroni y 23. Bautista Delguy.

Escocia: 1. Pierre Schoeman, 2. Ewan Ashman, 3. Elliot Millar Mills; 4. Jonny Gray y 5. Scott Cummings; 6. Matt Fagerson, 7. Rory Darge, 8. Jack Dempsey; 9. Ben White y 10. Tom Jordan; 11. Jamie Dobie, 12. Sione Tuipulotu (capitán), 13. Rory Hutchinson, 14. Kyle Steyn; 15. Kyle Rowe. Entrenador, Gregor Townsed. Suplentes, 16. Gregor Hiddleston, 17. Rory Sutherland, 18. Zander Fagerson, 19. Alex Samuel, 20. Gregor Brown, 21. George Horne, 22. Fergus Burke y 23. Darcy Graham

Partido "verde"

El debut de Los Pumas y Escocia en Córdoba marcará un hito al convertirse en el primer evento masivo carbono neutral de la Argentina, según informó la Unión Argentina de Rugby (UAR)

La UAR, junto al gobierno de Córdoba, Córdoba Welcome Cluster y BS Group, firmó un convenio para medir la huella de carbono del encuentro y compensar las emisiones generadas, promoviendo un modelo de organización de acontecimientos deportivos cada vez más sustentable.

La firma del acuerdo contó con la participación del presidente de la UAR, Félix Páez Molina, quien representó a la institución junto a las demás autoridades que impulsan esta iniciativa, reafirmando el compromiso conjunto con el desarrollo de grandes eventos de impacto positivo para el ambiente.