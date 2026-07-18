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New York... New York

Messi compartió la previa de la final del Mundial con Djokovic y Kevin Durant: las imágenes que sorprendieron

No hay nadie que pueda igualar la puesta en escena del deporte en los Estados Unidos y quedó demostrado con la acción promocional en New York.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 17 de julio de 2026 a las 21:00
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Kevin Durant tiene la mejor selfie junto a Lionel Messi y Nokak Djokovic.

Lionel Messi fue una de las grandes figuras de la presentación oficial de la final el Mundial 2026. La FIFA reunió al capitán argentino con Novak Djokovic y Kevin Durant en un evento que sorprendió a los fanáticos antes del partido decisivo entre Argentina y España.

En helicóptero, el rosarino llegó al espacio reservado para la rueda de prensa junto al técnico Lionel Scaloni, su compañero Emiliano Martínez y allegados a la AFA, rodeados de mucha seguridad.

Con un salón repleto de fanáticos y celulares, la sorpresa fue mayúscula al ver la presencia del máximo ganador de la ATP y el bicampeón de la NBA y campeón olímpico con Estados Unidos.

Fueron todas preguntas de promoción, en compañía de los españoles Rodry y el técnico Luis De La Fuente que se cerró con una foto grupal junto a la Copa del Mundo.

La referencia a Yamal

La consulta a Messi se refirió a Lamine Yamal, el delantero rival que fue formado en el Barcelona, y la famosa foto que se replicó hace tiempo de él teniendo en brazos al extremo cuando era sólo un bebé. En relación a eso, el 10 fue muy elogioso y reconoció que lo sigue mucho porque “juega en un club que amo”.

“Es un gran jugador, tiene la posibilidad de ser campeón del mundo con 19 años y eso es muy importante”, expresó el actual dueño de la corona.

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