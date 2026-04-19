La dinámica de lo impensado en el fútbol rompe teorías constantemente como la lesión inmediata de uno de los nombres más experimentados sin intervención del rival, por una dolencia muscular que frenó la participación de Sebastián Driussi en River.

La tensión y nerviosismo en partidos grandes puede con todos y fue el delantero quien lo ratificó en el Superclásico de la 15ª fecha del Torneo Apertura 2026 cuando pidió el cambio apenas superados los primeros 15 minutos.

En ese momento, el partido todavía estaba 0 a 0 y más allá que intentó un par de movimientos deseando no salir, el isquiotibial de la pierna derecha dijo basta y se fue al banco de suplentes.

En su lugar ingresó el relegado Maximiliano Salas que de esta manera goza de una oportunidad inmejorable para revertir la compleja adaptación a River Plate desde que dejó a Racing en medio de una novela deportiva a pedido de Marcelo Gallardo.

Primer tiempo súperstar

Así como la lesión quitó rápidamente a Driussi de la cancha, lo mejor del primer tiempo estuvo en los pies del experimentado Leandro Paredes en Boca y del neuquino Marcos Acuña en River.

Dos campeones del mundo a la altura de un período con mucho de entrega y poca claridad ofensiva, hasta que el 5 Xeneize frotó la lámpara con el revés del pie diestro en dos jugadas consecutivas. Una de ellas terminó en el penal que luego convirtió para el 1 a 0 del visitante.