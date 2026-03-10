¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 10 de Marzo, Neuquén, Argentina
Duelo caliente en Victoria

Ya se juega Tigre vs. Vélez: arranca un choque de protagonistas en el Apertura

El Matador y el Fortín ya se enfrentan en el estadio José Dellagiovanna por la décima fecha del Torneo Apertura.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 20:52
Comenzó el partido en Victoria. Tigre y Vélez ya se enfrentan en el estadio José Dellagiovanna por la décima fecha del Torneo Apertura 2026, en un cruce que reúne a dos de los equipos que vienen siendo protagonistas del campeonato. El Matador quiere hacerse fuerte en casa para volver al triunfo, mientras que el Fortín busca sostener su invicto y seguir firme en lo más alto de su zona.

 

El Matador llega con la necesidad de volver a sumar de a tres luego de dos partidos sin victorias. El equipo dirigido por Diego Dabove cayó 2-1 ante Barracas Central como visitante y luego empató 2-2 frente a Gimnasia en su estadio. A pesar de ese pequeño bajón, Tigre se mantiene segundo en la Zona B con 15 puntos y sabe que un triunfo esta noche podría dejarlo, al menos momentáneamente, en lo más alto de la tabla.

Del otro lado aparece un Vélez que atraviesa un gran presente. El Fortín lidera la Zona A con 18 unidades y es uno de los equipos invictos del torneo. En la fecha pasada consiguió un triunfo de peso en La Plata al vencer 1-0 a Estudiantes, resultado que lo consolidó como uno de los candidatos a pelear el título.

El cruce en Victoria promete intensidad desde el arranque, con dos equipos que llegan con aspiraciones grandes y planteles que vienen mostrando regularidad en el campeonato.

Formación de Tigre
Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero.
DT: Diego Dabove.

Formación de Vélez
Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Alex Verón; Florián Monzón.
DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos del partido
Hora: 19:45
TV: ESPN Premium
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Adrián Franklin
Estadio: José Dellagiovanna

