El Matador llega con la necesidad de volver a sumar de a tres luego de dos partidos sin victorias. El equipo dirigido por Diego Dabove cayó 2-1 ante Barracas Central como visitante y luego empató 2-2 frente a Gimnasia en su estadio. A pesar de ese pequeño bajón, Tigre se mantiene segundo en la Zona B con 15 puntos y sabe que un triunfo esta noche podría dejarlo, al menos momentáneamente, en lo más alto de la tabla.

Del otro lado aparece un Vélez que atraviesa un gran presente. El Fortín lidera la Zona A con 18 unidades y es uno de los equipos invictos del torneo. En la fecha pasada consiguió un triunfo de peso en La Plata al vencer 1-0 a Estudiantes, resultado que lo consolidó como uno de los candidatos a pelear el título.

El cruce en Victoria promete intensidad desde el arranque, con dos equipos que llegan con aspiraciones grandes y planteles que vienen mostrando regularidad en el campeonato.

Formación de Tigre

Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Santiago López; Ignacio Russo y David Romero.

DT: Diego Dabove.

Formación de Vélez

Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emmanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Alex Verón; Florián Monzón.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

Datos del partido

Hora: 19:45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Adrián Franklin

Estadio: José Dellagiovanna