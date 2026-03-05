En un escándalo que lo afecta indirectamente, Vélez perderá a Imanol Machuca, sancionado por el TAS por falsificación de documentos para jugar con la selección de Malasia. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó el castigo para el extremo del Fortín y otros seis involucrados en el escándalo, entre ellos otros dos argentinos, y la sanción será de 12 meses sin jugar, contando ya la suspensión activa desde septiembre de 2025 hasta enero de este año, donde un recurso presentado por los futbolistas les permitió volver hasta que el caso se resolviera.

El pasado 26 de enero, el atacante surgido en Unión obtuvo en el TAS la suspensión cautelar de la sanción y pudo regresar a Vélez. Sin embargo, a un mes y medio de aquella resolución, el Tribunal dio marcha atrás y falló en contra de los futbolistas y la Federación de Malasia, que admitió "deficiencias institucionales" en las nacionalizaciones y, si bien no cuestionó que pudiera tener responsabilidad en la violación del Código Disciplinario de la FIFA, eximió a los jugadores alegando que tuvieron un papel limitado en la entrega de los documentos falsos.

Una vez que se conoció el castigo inicial, Vélez, que había adquirido a préstamo a Machuca desde el Fortaleza, rescindió el vínculo con el atacante. Luego de que el TAS diera lugar al recurso presentado por el futbolista hasta la resolución del caso, el Fortín acordó una nueva llegada del extremo, otra vez a préstamo pero con una opción de compra obligatoria de lograrse ciertos objetivos. Aún no se sabe si el club de Liniers conservará al futbolista, que aunque tendrá hasta septiembre sin jugar su sanción no contempla que no entrene con sus compañeros, o si vuelve a desvincularlo.

La data del escándalo

Según lo aportado por Machuca para su nacionalización malaya, su representación argumentó que su abuela, Concepción Agueda Alaniz, había nacido en Danang, una ciudad de aquel país. En la publicación de la investigación de FIFA, se informó que el lugar de nacimiento real de la mujer fue en la ciudad santafesina de Roldán. En el caso de los otros argentinos, Rodrigo Holgado y Facundo Garcés sus supuestos abuelo malayo habían nacido en Caseros, Provincia de Buenos Aires, y Villa María Selva, Santa Fe.

Los otros cuatro involucrados son dos brasileños, Gabriel Arrocha y João Brandão Figueiredo, un español, Jon Irazábal, y un neerlandés Hector Alejandro Hevel, todos cuya sanción finalizará en septiembre de este año.