Leandro Paredes no pudo terminar el partido de la 5ª fecha en el Torneo Clausura 2026 de Boca como visitante ante Platense debido a una molestia muscular que provocó su cambio.

El mediocampista central se resintió en el isquiotibial de la pierna derecha y se mantuvo en cancha hasta el descanso, pero no regresó a jugar en el segundo tiempo.

En su lugar ingresó Miguel Merentiel, quien terminó marcando la igualdad definitiva ante El Calamar, pero el 5 preocupa de cara a la revancha por Copa Sudamericana, el martes en Paraguay contra Recoleta.

En conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena intentó quitarle gravedad a la situación, aunque terminó reconociendo que esperará lo que digan los médicos.

Y como para no dar pistas al rival confirmó que viajará todo el plantel a la revancha, por lo que no habrá lista de bajas.

No fue el único

La preocupación por Paredes no es lo único negativo que dejó la noche para Boca en Vicente López. El marcador central Marco Pellegrino habría sufrido una sobrecarga en la pierna derecha.

Marco Pellegrino sintió la molestia muscular en la pierna derecha en la última jugada del primer tiempo ante Platense.

El ex Huracán e Independiente es baja confirmada para la revancha en el certamen internacional. Mismo panorama que se presenta con Leandro Lozano, el marcador lateral derecho que también pidió el cambio por una sobrecarga.

El plantel Xeneize quedó concentrado después del partido y viajará el lunes a la capital paraguaya para intentar cerrar la clasificación ante Recoleta, mano a mano que lo tiene en ventaja de 3 a 1 por lo hecho en cancha de Huracán.