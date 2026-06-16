A pocas horas de uno de los partidos más esperados del Grupo J, Argentina y Argelia ya comenzaron a jugar su propio encuentro fuera de la cancha. Este martes, desde las 22, el campeón del mundo hará su estreno en el Mundial 2026 frente al seleccionado africano en Kansas City, donde una multitud de hinchas argelinos protagonizó una impresionante demostración de apoyo con la ilusión de sorprender a la Scaloneta en el debut.

Decenas de fanáticos argelinos se reunieron en distintos puntos de la ciudad estadounidense y organizaron una verdadera fiesta popular. Bengalas rojas y verdes, bombos, cánticos y banderas cubrieron las calles de Kansas City en una postal que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. El fervor fue tan grande que desde varios metros de distancia podía observarse una espesa nube de humo teñida por los colores de Argelia, mientras cientos de simpatizantes alentaban sin descanso a su selección.

El clima fue completamente festivo y no se registraron incidentes durante la concentración de los hinchas, que buscaron transmitirle energía a un equipo que llega como punto ante una de las máximas favoritas al título. La expectativa es enorme entre los argelinos, que sueñan con repetir alguna de las grandes sorpresas que han marcado la historia de los Mundiales.

En lo futbolístico, el desafío será mayúsculo. Del otro lado estará la Selección Argentina de Lionel Scaloni, vigente campeona del mundo y liderada por Lionel Messi, que inicia la defensa de la corona conseguida en Qatar. La Albiceleste aparece como amplia favorita, pero en Argelia confían en que la pasión de su gente pueda transformarse en un impulso anímico para competir de igual a igual.

Los antecedentes mundialistas están llenos de resultados inesperados y los Leones del Desierto se aferran a esa ilusión. Mientras Argentina busca comenzar su camino con una victoria, los argelinos alimentan el sueño de escribir una página histórica. Y por lo visto en las calles de Kansas City, la fe de sus hinchas ya está jugando su propio partido.