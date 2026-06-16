La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró 2.200 álbumes oficiales de figuritas de la Copa Mundial FIFA 2026 que habrían ingresado de manera irregular al país y detuvo a dos hombres acusados de infringir el Código Aduanero.

El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en la Ciudad de Buenos Aires, bajo supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional. La mercadería fue valuada en aproximadamente 100 millones de pesos y quedó a disposición de la Justicia Federal.

La investigación comenzó a fines de mayo de 2026 y derivó posteriormente en allanamientos en un depósito de Lanús y en un comercio de encomiendas. Como resultado, también fueron secuestrados productos electrónicos, indumentaria y otros artículos importados por un valor estimado de 98 millones de pesos adicionales.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició cuando efectivos del Departamento Delitos Fiscales realizaban controles preventivos sobre la avenida Suárez, en la Ciudad de Buenos Aires, enfocados en detectar maniobras de contrabando y fraude marcario.

Durante las tareas de vigilancia, los agentes interceptaron dos vehículos que transportaban numerosos bultos. Al inspeccionar la carga, detectaron una importante cantidad de álbumes oficiales identificados con la marca Panini, provenientes de Brasil.

Según informó la fuerza, los responsables no pudieron presentar documentación que acreditara el ingreso legal de la mercadería al territorio argentino.

La intervención de la Justicia y la Aduana

Por disposición del Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 8, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich, y de la Secretaría N° 15 de Ianina Paola Bonetti, la mercadería fue trasladada para su verificación.

Peritos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizaron el conteo y el aforo correspondiente, confirmando la existencia de 2.200 álbumes del Mundial 2026.

Tras la pericia, la Justicia ordenó:

La detención de dos personas

El secuestro de los álbumes

La continuidad de la investigación por presunto contrabando

El fenómeno detrás de los álbumes del Mundial 2026

El operativo ocurre en medio de una fuerte demanda nacional por el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026.

En Argentina, la aparición masiva de figuritas contrastó con la escasez de álbumes en kioscos y comercios, generando faltantes y un mercado paralelo de reventa. Esa situación favoreció la circulación de productos ingresados por canales informales.

La edición 2026 es la más grande de la historia de Panini, con 980 figuritas y 112 páginas, impulsada por la ampliación del Mundial a 48 selecciones.

El allanamiento que reveló un depósito millonario

La investigación no terminó con el secuestro de los álbumes.

A partir de nuevas medidas judiciales, los investigadores allanaron un depósito de grandes dimensiones en Lanús utilizado para almacenamiento y distribución de mercadería.

Durante el procedimiento se secuestraron:

1.500 prendas de vestir

170 TV Box

80 vasos térmicos

30 aires acondicionados

40 proyectores

90 auriculares

7 notebooks

110 cargadores

10 reproductores DVD

60 gamepads

20 aspiradoras

20 pistolas de hidrogel

La mercadería fue valuada en aproximadamente 98 millones de pesos.

Qué delitos investiga la Justicia

Los acusados quedaron imputados por presuntas infracciones al Código Aduanero argentino, normativa que sanciona el ingreso, transporte y comercialización de mercadería sin la documentación correspondiente.

La investigación busca determinar el origen de los productos, el circuito de distribución y si existían otros involucrados en la cadena de comercialización.

Un mercado que mueve millones

La fiebre por el Mundial 2026 convirtió a los álbumes y figuritas en uno de los productos más demandados del año.

Según estimaciones publicadas recientemente, completar el álbum puede costar cerca de 295.000 pesos considerando el valor del álbum y la compra mínima de sobres necesarios para reunir las 980 figuritas.

Además, algunas figuritas especiales de jugadores como Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé alcanzan valores de cientos de miles de pesos en mercados de coleccionismo e intercambio.

Consecuencias futuras del caso

El expediente podría derivar en nuevas imputaciones si la Justicia logra reconstruir la ruta de ingreso de la mercadería desde Brasil hacia Argentina.

Fuentes vinculadas a la investigación no descartan nuevos allanamientos para identificar depósitos, distribuidores y posibles puntos de venta relacionados con la maniobra.