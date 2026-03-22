Se puso en marcha la segunda fecha del Oficial A de la Liga de Fútbol de Neuquén, en Cutral Co y Plaza Huincul, se jugaron dos atractivos cotejos, donde Petrolero doblegó a San Patricio, mientras que Alianza y Maronese repartieron puntos.

Petrolero se quedó con los tres puntos ante San Patricio por 1-0, en el duelo preliminar entre ambos que animarán el martes por Copa Provincial. El Matador sumó su segundo triunfo en fila en el inicio del torneo. en cancha de Independiente desde las 17hs del 24 de marzo, uno de los dos entrará a la gran final de la competencia.

En el Pedro Ducas, Alianza y Maronese repartieron puntos. Ambos también se verán las caras en semi de la Copa, pero en Senillosa el martes 17hs. Fue 1-1 en un cotejo donde el Celeste pudo sumar su segundo triunfo, mientras que el dino debutó en el actual torneo.

Vecinal y Centenario animarán un atrativo cotejo

Hoy continúa la fecha con cuatro juegos en el Oficial, donde Patagonia recibe al golpeado Pacífico, a pocos metros de ciudad Deportiva, Rio Grande vs Independiente. En el centro de la provincia Don Bosco vs Dep. Rincón y Centenario se verá las cara con Vecinal

En el oficial B: Esperanza vs Villa iris, Bicicross vs San Lorenzo, Añelo vs Los Canales, Confluencia vs Unión de Zapala (En Pacifico), Atlético Neuquén vs Eucalipto Blanco, Rivadavia vs Sapere. Todos los cotejos desde las 16hs