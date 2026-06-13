En el estadio Bahía de San Francisco, Qatar y Suiza se verán las caras, a partir de las 16, por la primera fecha del Grupo B de la Copa del Mundo de la FIFA, que se disputa en Estados Unidos, Canadá, México.

Dos seleccionados que quiere dar la sorpresa en el grupo donde el anfitrión Canadá igualó en el debut ante Bosnia 1-1. Por un lado el organizador del mundial 2022, que tras una mala actuación en casa, reestructuró y consolidó su proyecto, logrando la clasificación en las eliminatorias asiáticas donde quedó primero del Grupo A.

El seleccionado que dirige el español Lopetegui cuenta como figuras al delantero del Al Duhail Amoez Ali, máximo goleador de las eliminatorias, y el extremo Akram Afif, de Al Sadd, mayor asistidor, quienes buscarán dejar su huella en su segunda cita mundialista.

Johan Manzambi, la nueva figura suiza.

Suiza por su parte inicia su participación décimo tercera en un mundial. En Eliminatorias de la UEFA se quedó con el 1 de su zona por delante de Suecia de la mano de Murat Yakin. Los últimos dos partidos que disputó sumó una goleada 4-1 ante Jordania y empate 1-1 con Australia.

Cuenta entre sus filas al delantero del Inter Manuel Akanjim el experimentado Ricardo Rodríguez, y el capitán Granit Xhaka, y la nueva joya: Johan Manzambi, mediocampista de 20 años.

EL Grupo B ya tuvo el debut de Canadá, que en Toronto igualó 1-1 con Bosnia el viernes por la tarde. El juego entre europeos y asiáticos será clave pensando en los dos boletos a 16avos.

Probables formaciones:

Qatar: Meshaal Barsham; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin; Jassem Abdulsallam; Ahmed Fathi, Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

Suiza: Gregor Kobel, Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi; Silvan Widmer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebishcer; Dan Ndoye, Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Datos del partido:

Hora: 16.00

Árbitro: Said Martínez (HON)

VAR: Erick Miranda (MEX)

Estadio: Bahía de San Francisco