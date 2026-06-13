A horas de producirse el debut de Estados Unidos en la Copa del Mundo que organiza junto a Canadá y México, el Presidente Donald Trump se comunicó telefónicamente con el técnico argentino Mauricio Pochettino para desearle suerte.

La Federación del país anfitrión fue la encargada de difundir las imágenes del contacto que pusieron al sudamericano en un estado de nerviosismo evidente, sonriendo y tomando el móvil mientras permanece en diálogo directo con el mandatario.

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se comunicó con Mauricio Pochettino antes del debut de la Selección en el Mundial 2026.

“Hola, Señor Presidente, cómo está”, pregunta el DT en un perfecto inglés, para recibir rápida respuesta del mandatario que lo llenó de elogios: “Llamaba para decirte que eres un tipo y un técnico fantástico. Estoy al tanto de todo tu éxito”.

“Creo que tienen una buena oportunidad de llegar hasta el final. Quiero desearte mucha suerte”, siguió Trump. “Muchas gracias por su apoyo. Haremos lo posible para que usted y toda la gente del país se sientan orgullosos”, devolvió el ex marcador central surgido de Newell’s.

Panorama

Estados Unidos es cabeza de serie del Grupo D y además de su rival del inicio, Paraguay, comparte eliminatoria con Australia y Turquía en un cuadrangular realmente muy parejo.

La apuesta por el técnico argentino no fue casual y es la primera vez que el seleccionado mayor de país está bajo el mando de un profesional latino.

Pochettino tiene la experiencia necesaria después de haber dirigidos clubes de España, Inglaterra y Francia. Esta noche midiéndose tácticamente con otro nacional como Gustavo Alfaro.