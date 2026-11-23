El mundo de las artes marciales mixtas quedó sorprendido por las imágenes de Nikolas Motta después de su última pelea en la UFC. El luchador brasileño protagonizó un combate de enorme desgaste frente al australiano Dom Mar Fan en Qatar y terminó con el rostro visiblemente golpeado, con heridas, hematomas y uno de sus ojos prácticamente cerrado por la inflamación.

El enfrentamiento se desarrolló en la cartelera preliminar de UFC Fight Night: Procházka vs. Stirling, disputada en la ABHA Arena de Doha. La victoria quedó en manos de Dom Mar Fan, quien se impuso por decisión unánime de los jueces, con tarjetas de 30-26, 30-26 y 29-27. La diferencia entre ambos fue evidente durante buena parte de los tres asaltos.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue el contraste entre las fotografías promocionales de Nikolas Motta antes de subir al octágono y las imágenes captadas después del enfrentamiento. El brasileño terminó con sangre en el rostro, cortes y una importante inflamación alrededor de los ojos. La diferencia física se volvió viral y generó preocupación entre los seguidores de la disciplina.

El dominio del australiano también quedó reflejado en las estadísticas. Dom Mar Fan conectó 59 golpes significativos sobre 110 intentos, mientras que Motta solamente consiguió 14 impactos de ese tipo. Además, el vencedor completó cuatro derribos y logró controlar varios pasajes de la pelea desde el suelo.

Sin embargo, el brasileño tuvo una oportunidad de cambiar el desarrollo del enfrentamiento durante el segundo round. Después de recuperar la posición de pie, consiguió conectar un golpe que mandó a la lona a su rival. Fue el único knockdown de la contienda, aunque Mar Fan logró recuperarse y volver a imponer sus condiciones.

La preocupación aumentó durante el tercer asalto, cuando el árbitro Jason Herzog decidió interrumpir momentáneamente las acciones para permitir que el médico revisara el estado físico de Motta. Después de la evaluación, el luchador recibió autorización para continuar y consiguió llegar hasta el final del combate, pese al evidente deterioro de su rostro.

El impactante cambio tras la pelea

Una vez terminada la pelea, Nikolas Motta fue trasladado a un hospital de Doha para someterse a estudios preventivos en la cabeza y la zona facial, entre ellos tomografías. La decisión médica buscó descartar posibles lesiones luego del castigo recibido. Hasta los últimos reportes difundidos no se habían conocido los resultados de esos estudios.

La derrota también dejó consecuencias deportivas para el brasileño, que quedó con un récord profesional de 15 victorias, siete derrotas y un combate sin resultado. Para Dom Mar Fan, de 26 años, significó alcanzar una marca de 10 triunfos y tres caídas. Mientras tanto, las imágenes del antes y después de Motta volvieron a poner sobre la mesa el enorme desgaste físico que implica competir en la UFC.