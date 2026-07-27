Augusto Dirr, neuquino convocado a la Selección Argentina de Handball

El neuquino Augusto Dirr fue convocado para integrar la Selección Argentina de Handball en la categoría Menores, que se jugará desde este lunes en el Torneo Sur Centro que se disputará en Asunción, Paraguay.

La competencia se realizará por tercer año consecutivo en esa ciudad, donde el año pasado la selección argentina cosechó una medalla dorada en varones y una plateada en mujeres. El jugador, que se desempeña en la posición de lateral izquierdo, es oriundo de Chos Malal y actualmente juega para IFES Neuquén, a través del cual recibió la convocatoria.

“Empecé con este deporte a los ocho años en Chos Malal, antes había practicado fútbol y bádminton hasta que me decidí por el handball. Ya estuve participando en campeonatos argentinos, en el Nacional de Menores en Alvear (Mendoza) y en Bariloche (Río Negro), pero esto va a ser algo distinto porque es la Selección Argentina”, afirmó el joven de 14 años.

“Voy a competir en un torneo que se va a realizar desde este lunes 27 de julio al 2 de agosto y es clasificatorio para el Mundial. Agradezco mucho el apoyo para poder viajar. Estoy con muchos nervios y ansiedad por conocer a mis compañeros, pero feliz”, señaló.

Augusto es hermano de Bautista Dirr, quien junto con Nicolás Millet y Lucas Coronel lograron, el mes pasado, la medalla de bronce en el Campeonato Mundial que se disputó en Zagreb, Croacia. En ese certamen Las Kamikazes, el seleccionado femenino, se consagró Campeón Mundial también con sello neuquino, ya que integraron el equipo Gisella Bonomi y Delfina Gratti.