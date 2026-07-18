El exfutbolista Joan Capdevila, integrante de la selección de España que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010, atraviesa horas de incertidumbre tras recibir una negativa para ingresar a Estados Unidos. El histórico lateral tenía previsto asistir junto a sus hijos a la final del Mundial entre Argentina y España, que se disputará en Nueva Jersey, pero un inconveniente con su autorización de viaje cambió todos sus planes.

A pocos días del encuentro decisivo, Joan Capdevila recurrió a las redes sociales para hacer un llamativo pedido dirigido al presidente Donald Trump. A través de su cuenta de X escribió: "¡Necesito ayuda, Donald Trump! Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA".

La publicación rápidamente se viralizó entre fanáticos, periodistas y excompañeros del campeón del mundo. El mensaje despertó una gran repercusión y abrió el debate sobre las restricciones migratorias de Estados Unidos, especialmente en casos vinculados con antecedentes de viajes a determinados países.

El propio Joan Capdevila explicó cuál fue el motivo que le comunicaron las autoridades para rechazar el permiso de ingreso. "Me lo han denegado porque estuve hace 10 años, en 2016, jugando un partido en Irán, y se ve que si has estado en Irán no puedes entrar en Estados Unidos a no ser que tengas otro visado o algo así", detalló el exdefensor español.

Lejos de ocultar su decepción, el exjugador también expresó el profundo dolor que le genera perderse un momento tan especial. "¿Alguien me puede ayudar con esto? No saben la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles. No me puedo creer que no me permitan entrar en USA y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol", escribió.

De acuerdo con la información que recibió, la única alternativa para Joan Capdevila sería iniciar un trámite para obtener un visado diferente al ESTA, un proceso que suele demandar más tiempo. Hasta el momento, el campeón mundial no confirmó si avanzará con esa gestión para intentar llegar a tiempo al encuentro.

Mientras la expectativa crece por la gran final entre Argentina y España, la situación de Joan Capdevila se convirtió en una de las historias más comentadas en la previa del partido. Su caso refleja cómo las normas migratorias estadounidenses pueden afectar incluso a figuras reconocidas del deporte, dejando abierta la incógnita sobre si finalmente podrá estar en las tribunas acompañando a su familia y a los campeones de 2010.