La final del Mundial 2026 entre Lionel Messi y Lamine Yamal tendrá un condimento muy especial. Antes de enfrentarse por primera vez con las camisetas de Argentina y España, ambos protagonistas ya habían compartido un momento único sin saber que, años después, esa imagen se transformaría en una de las más recordadas del fútbol. Todo ocurrió cuando el rosarino era una joven figura del Barcelona y el español apenas tenía unos meses de vida.

La escena ocurrió en 2007, durante una producción solidaria organizada por el diario Sport junto con Unicef. Como parte de una campaña benéfica, distintas familias fueron seleccionadas para fotografiar a sus hijos junto a jugadores del primer equipo del club catalán. El azar hizo que los padres de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui y Sheila Ebana, compartieran la sesión con Lionel Messi.

La producción se realizó en el vestuario visitante del Camp Nou, donde el fotógrafo Joan Monfort buscó una idea diferente para retratar el encuentro. Fue entonces cuando decidió colocar una pequeña bañera con un patito de goma y convertir esa escena cotidiana en una imagen inolvidable. Años más tarde, esa fotografía recorrería el mundo.

Las fotos de las que habla el mundo

El propio Joan Monfort recordó cómo nació la idea: "En ese momento estaba bañando a mi hija y pensando cómo podía integrar a un futbolista con un bebé. De repente lo vi claro. Tenía la foto delante de mí. Pensé: 'Bingo'. Me llevaré la bañerita, el patito de goma, un poco de jabón y unas toallas", explicó al recordar aquella jornada.

El fotógrafo también reveló cómo reaccionó Lionel Messi al encontrarse con un bebé de apenas cinco meses. "Messi tenía apenas 20 años y era muy tímido. Entró esperando encontrarse con un niño y, de repente, vio que era un bebé de pocos meses. Su reacción fue como diciendo: '¿Y ahora qué hacemos aquí?'. Pero todo fluyó muy bien gracias a Sheila, la madre de Lamine. Conectaron enseguida los tres", contó.

La historia permaneció prácticamente olvidada hasta 2024, cuando Lamine Yamal brilló con España en la Eurocopa. Fue entonces cuando su padre publicó una de aquellas imágenes con la frase: "El comienzo de dos leyendas". Esa publicación se volvió viral y sorprendió incluso al propio Joan Monfort, quien confesó que no había identificado al bebé hasta ese momento.

Las fotos de las que habla el mundo

Mientras tanto, Lamine Yamal nunca escondió la admiración que siente por el capitán argentino. Durante la Eurocopa aseguró: "En cada partido demuestra que es el mejor de la historia, si alguien tiene dudas es porque las busca". Una declaración que reflejó el respeto que siempre tuvo hacia el futbolista que marcó a toda una generación.

Ahora, casi veinte años después de aquella producción solidaria, la historia suma un nuevo capítulo. Lionel Messi, líder de Argentina, y Lamine Yamal, la gran figura de España, se verán las caras en la final del Mundial 2026. La imagen del baño quedó como una anécdota inolvidable, pero desde este domingo ambos escribirán un nuevo episodio, esta vez como rivales en el partido más importante del planeta.