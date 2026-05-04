El paso del astro brasileño Neymar por el Nuevo Gasómetro Pedro Bidegaín para enfrentar a San Lorenzo de Almagro por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 expuso el cariño y respeto que existe en la Argentina por el ex jugador de Barcelona y París Saint-Germain, a pesar de ser una de las grandes figuras de los últimos años del máximo rival del seleccionado albiceleste.

Estas muestras de afecto sorprendieron incluso en Brasil. Por eso, varios medios exhibieron el trato en Buenos Aires para con el futbolista, como para remarcar el contraste que se vive en su país justo en un momento en el que no cuenta con el apoyo unánime de los hinchas, por su nivel y por cómo afrontó la rotura de ligamentos que sufrió en octubre del 2023 y que lo marginó de las canchas poco más de un año (de hecho, esta es la principal razón por la que nunca volvió a la Verdeamarela).

Las redes sociales en todo el mundo viraliazaron el rumor

Pero además, "Ney" recibió regalos y visitas de algunos de sus ex compañeros que actualmente juegan en el Xeneikze. Es más, llegó a posar con la camiseta actual de la entidad de La Ribera, con su nombre y el número 10 estampado, algo que, según publicó el diario deportivo Olé, formaría parte del primer paso de una estrategia de seducción que encabezan Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ander Herrera para que recale en el elenco que comanda Claudio Úbeda a principios del año que viene.

Esta teoría no tardó en tener repercusión mundial. Foot Mercato, portal francés dedicado al mercado de pases, describió: ”¿Neymar rumbo a un traspaso histórico a Boca Juniors? Libre en diciembre tras su paso por Santos, el brasileño es la prioridad absoluta del club argentino para acompañar a Dybala y apuntar a la Libertadores”.

Por su parte, tribuna.com de España también se hizo eco: ”Aunque ahora el foco de Neymar está puesto en demostrarle a Carlo Ancelotti que debe llevarlo con la Selección de Brasil al Mundial, en Argentina afirman que Boca Juniors estaría tras los pasos del delantero. El 10 del Santos sería del agrado del Xeneize, que estaría dispuesto a contratarlo en el próximo mercado de pases”.

El contrato de Neymar con el Santos

Neymar Junior, quien regresó al Santos en enero del 2025, tiene un contrato que vence recién en diciembre del 2026, por lo que a partir de esa fecha (a semanas de cumplir 35 años) puede coordinar su incorporación a cualquier club de manera totalmente libre.