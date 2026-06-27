La FIFA designó al rumano István Kovács para dirigir el cruce entre Argentina y Jordania por el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro se disputará este sábado a las 23 en el Dallas Stadium y marcará el estreno del árbitro europeo en un partido de la Selección argentina dentro de una Copa del Mundo.

El colegiado de 41 años viene construyendo una carrera de peso en el fútbol internacional, aunque recientemente quedó envuelto en una fuerte controversia que derivó en una sanción de la UEFA. A pesar de ese episodio, la FIFA volvió a respaldarlo y le otorgó uno de los partidos más observados de la jornada mundialista.

Nacido en Carei, Rumania, István Kovács acumula una extensa trayectoria en la Superliga de su país. A lo largo de su carrera doméstica dirigió 383 encuentros y se destacó por un estilo estricto: mostró 1739 tarjetas amarillas y expulsó a 55 futbolistas. Esa personalidad fuerte dentro del campo es una de las características que más lo identifican en Europa.

¿Quién es el árbitro para esta noche?

Su crecimiento internacional fue acelerado en los últimos años. El árbitro estuvo presente en 37 partidos de la Champions League y tuvo el privilegio de conducir la final de 2025 entre Paris Saint-Germain e Inter. También fue elegido para encuentros decisivos de otros torneos continentales organizados por UEFA.

Entre sus antecedentes más destacados aparece la primera final de la Conference League entre Roma y Feyenoord. Más tarde también estuvo al frente de la definición de la Europa League 2023/24, donde Atalanta superó con contundencia al Bayer Leverkusen. Ese recorrido lo posicionó como uno de los jueces más considerados del continente.

Sin embargo, su nombre quedó en el centro de la polémica después del duelo entre Atlético Madrid y Barcelona por los cuartos de final de la Champions. El conjunto catalán presentó fuertes reclamos por varias decisiones arbitrales y la UEFA decidió apartarlo de las siguientes instancias del torneo.

¿Quién es el árbitro para esta noche?

Las protestas apuntaron especialmente a una mano de Marc Pubill dentro del área que ni István Kovács ni el VAR consideraron penal. Además, generó enorme discusión la expulsión de Pau Cubarsí. En esa acción, el árbitro había mostrado inicialmente tarjeta amarilla, aunque luego modificó su decisión tras revisar la jugada por recomendación del VAR y terminó sacándole roja directa.

Pese a esa controversia, la FIFA volvió a darle confianza y lo incluyó en el Mundial 2026. De hecho, hace pocos días dirigió el histórico Japón-Túnez, partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo. Ahora tendrá otra prueba de máxima exposición cuando le toque controlar el encuentro entre Argentina y Jordania, acompañado por sus asistentes Mihai Marica y Ferencz Tunyogi.