Una versión difundida en X instaló una fuerte controversia alrededor de Lisandro Martínez y Muriel López Benítez. El comentario puso en duda la edad públicamente atribuida a la joven y, al contradecir el relato conocido sobre el comienzo de la relación, generó cuestionamientos, búsquedas y pedidos para que se respete la privacidad de ambos.

Hasta el momento, la información repetida por distintos medios indica que el defensor y su pareja tienen 28 años. También se sostiene que están juntos desde los 15, por lo que su historia suele presentarse como un vínculo nacido durante la adolescencia que consiguió mantenerse pese a los cambios personales y profesionales.

La discusión comenzó a partir de la publicación de un usuario que aseguró ser oriundo de Gualeguay, Entre Ríos, y conocer desde hace años a Lisandro Martínez y Muriel López. Sin aportar documentación pública que permitiera comprobar sus afirmaciones, señaló que uno de los datos difundidos habitualmente sobre la pareja no sería correcto.

Según esa versión, Muriel tendría 37 años y sería entre ocho y nueve años mayor que el futbolista. La afirmación despertó indignación porque entraría en conflicto con la historia que ubica el comienzo del noviazgo cuando ambos tenían 15. Sin embargo, se trata de una información surgida exclusivamente en redes y que no fue confirmada por los protagonistas.

Otros usuarios que también dijeron ser vecinos de la localidad entrerriana se sumaron al debate y respaldaron la versión. Al mismo tiempo, aparecieron mensajes que pidieron evitar especulaciones sobre información personal, mientras algunos perfiles intentaron revisar publicaciones antiguas para precisar la edad de la reina del carnaval.

Muriel López Benítez ganó mayor visibilidad durante el crecimiento deportivo de su pareja, pero mantiene una actividad propia y continúa vinculada al carnaval. Lisandro Martínez, por su parte, se transformó en uno de los defensores más populares de la Selección Argentina y del Manchester United.

Pese a la repercusión, Lisandro Martínez y Muriel López no modificaron la manera en que muestran su relación ni realizaron aclaraciones sobre el rumor. La ausencia de una confirmación impide presentar la edad difundida en X como un dato cierto. Por el momento, la controversia permanece sostenida por comentarios de usuarios anónimos y no por información comprobada.