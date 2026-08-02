El respaldo familiar de Lionel Messi también tuvo consecuencias fuera del fútbol y resultó decisivo en el crecimiento profesional de su hermana menor. María Sol Messi aprovechó la visibilidad del apellido, pero desarrolló una identidad propia mediante proyectos que combinan moda, creatividad y producción audiovisual.

El emprendimiento que ganó mayor notoriedad fue Bikinis Río, la marca de trajes de baño que creó en Rosario. La propuesta comenzó con colecciones caracterizadas por sus colores llamativos, diseños versátiles y una estética vinculada con el verano, hasta alcanzar presencia comercial tanto en tiendas físicas como a través de internet.

Un impulso determinante llegó desde el círculo más cercano del campeón del mundo. Antonela Roccuzzo exhibió públicamente prendas de la firma y se mostró con algunos de sus bikinis y pareos, un gesto que permitió que los productos llegaran a una audiencia mucho más amplia. La exposición despertó interés por las colecciones y ayudó a instalar el nombre del emprendimiento en un sector altamente competitivo.

Con el paso del tiempo, Bikinis Río dejó de tener únicamente alcance local. María Sol Messi amplió el proyecto con puntos de venta en Rosario y Buenos Aires, además de habilitar envíos a distintos lugares del país. Su catálogo busca combinar tendencia y funcionalidad mediante prendas pensadas para diferentes actividades, desde jornadas de descanso hasta propuestas al aire libre.

Lionel Messi también le abrió una nueva puerta profesional al sumarla a 525 Rosario, la productora audiovisual que impulsó para desarrollar contenidos y proyectos de alcance internacional. Desde enero de 2025, la empresaria se desempeña como directora sénior de Estrategia de Marca y Creatividad, con responsabilidad sobre la identidad visual y comercial de la compañía.

Dentro de esa estructura, la rosarina forma parte del Comité de Luz Verde, encargado de evaluar, aprobar y financiar nuevas producciones. Su designación no fue su primera experiencia ligada a los negocios familiares: anteriormente había trabajado como directora creativa en Stars Connections y como gerente de marca en The Messi Store, donde colaboró con Virginia Hilfiger en la construcción de la identidad comercial de la línea lifestyle del futbolista.

Actualmente, María Sol Messi reparte su actividad entre la moda y el entretenimiento, dos sectores en los que consiguió ocupar espacios de decisión. Aunque el apoyo de Lionel Messi y la promoción de Antonela Roccuzzo aportaron una exposición difícil de conseguir para cualquier emprendimiento, el crecimiento de su marca también estuvo acompañado por una estrategia comercial que permitió llevarla más allá de Rosario.