Detrás de la extensa trayectoria de Javier “Pupi” Zanetti hay una historia de amor que comenzó mucho antes de su llegada al fútbol europeo. Paula de la Fuente es la mujer que lo acompaña desde su juventud y con quien atravesó algunos de los momentos más importantes de su vida, desde sus primeros pasos como jugador profesional hasta la formación de una familia con tres hijos.

Todo comenzó en 1992, cuando el Pupi Zanetti tenía 19 años y Paula de la Fuente apenas 14. Ambos se conocieron gracias a un grupo de amigos en común, en una época en la que el futbolista jugaba en Talleres de Remedios de Escalada. Durante aquel primer encuentro, él la llevó hasta su casa en su auto y, a partir de entonces, comenzaron a mantener el contacto.

Sin embargo, la relación pronto enfrentó un desafío que cambiaría por completo su dinámica. La carrera de Zanetti avanzó y el jugador se trasladó a Italia para incorporarse al Inter de Milán, mientras Paula permanecía en Argentina. La distancia los obligó a encontrar otras maneras de comunicarse en una época en la que las herramientas tecnológicas eran muy diferentes a las actuales.

Las cartas, los mensajes por fax y las extensas conversaciones telefónicas se convirtieron en una parte fundamental de su vínculo. Paula de la Fuente también viajaba ocasionalmente a Italia para reencontrarse con el futbolista. De esa manera, ambos lograron sostener una relación que había comenzado durante la adolescencia y que continuaba creciendo a pesar de vivir en países distintos.

Después de varios años juntos, llegó uno de los momentos más importantes de su historia. En 1999, Paula y el Pupi Zanetti se casaron y consolidaron el proyecto de vida que habían comenzado a construir en Argentina. Para entonces, el defensor ya desarrollaba su carrera en el fútbol italiano y la pareja había conseguido superar una larga etapa de encuentros y despedidas.

Con el paso del tiempo, Javier Zanetti y Paula de la Fuente se convirtieron en padres de Sol, Tomás e Ignacio. La familia construyó gran parte de su vida en Italia, donde el exfutbolista desarrolló su extensa trayectoria profesional, aunque siempre conservaron una conexión especial con Argentina y con sus raíces en Remedios de Escalada.

Pero su historia también dio lugar a un proyecto solidario. En 2001, la pareja creó la Fundación PUPI, una organización dedicada a acompañar a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La iniciativa promueve oportunidades de desarrollo educativo, cultural, deportivo y social, con presencia tanto en Argentina como en Italia.

Hoy, más de tres décadas después de aquel primer encuentro, Paula de la Fuente continúa siendo una figura central en la vida de Javier Zanetti. Su historia reúne una relación que comenzó en la juventud, años de distancia, una familia y un compromiso solidario compartido, demostrando cómo aquel vínculo nacido entre amigos terminó convirtiéndose en un proyecto de vida que sigue vigente.