Lionel Messi volvió a jugar tras la despedida de la Selección Argentina y por la 28ª fecha de la MLS de Estados Unidos hizo dos goles en la victoria del Inter Miami por 4 a 0 ante el DC United.

Las Garzas fueron locales en la temporada regular, donde ahora marchan terceros, lejos del puntero Nashville, pero superando a New England Revolution que fue goleado como local por Seatle. El 10 nunca falla y además de goles, fue clave en las jugadas ofensivas del equipo que dirige Cristian González.

Su primera aparición fue a los 2 minutos del complemento, en posición de centro delantero para desviar un centro que sacó Rodrigo De Paul desde la derecha.

El segundo fue a los 15 recibiendo en posición de enganche para encarar al defensor, sacarlo de escena con una gambeta y terminar la jugada con una correcta definición contra el palo del arquero rival.

La racha del argentino en la actual temporada es de 12 tantos en los últimos 11 partidos y va con todo en búsqueda del segundo título de Liga en América del Norte. El primer objetivo para eso será clasificar a playoffs lo más arriba posible en la fase regular.