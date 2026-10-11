Mucho antes de que Lionel Messi se convirtiera en una estrella mundial y formara una familia con Antonela Roccuzzo, hubo una persona que permitió que sus caminos se cruzaran. Se trata de Lucas Scaglia, un rosarino que compartió la infancia con el futbolista y que, gracias a su vínculo familiar con Antonela, terminó ocupando un lugar fundamental en una de las historias de amor más conocidas del deporte.

Nacido el 6 de mayo de 1987 en Rosario, Lucas Scaglia creció rodeado de fútbol y desde pequeño construyó una amistad con Messi. Ambos compartieron entrenamientos, partidos y experiencias en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, donde comenzaron a desarrollar sus habilidades deportivas. Esa cercanía fue el inicio de un vínculo que logró mantenerse a pesar de los diferentes caminos profesionales que tomaron.

Pero la conexión entre Lucas Scaglia y Lionel Messi no se limitaba a las canchas. El mediocampista era primo de Antonela Roccuzzo, por lo que los encuentros familiares y las reuniones entre amigos facilitaron que ambos se conocieran durante la infancia. Entre los recuerdos de aquella época aparece un viaje a Mar del Plata en 1997, cuando compartieron unas vacaciones familiares que quedaron vinculadas al comienzo de su historia.

Mientras Messi iniciaba el recorrido que lo llevaría a convertirse en una figura internacional, Lucas Scaglia también buscó consolidarse como futbolista profesional. Después de pasar por las inferiores de Newell’s, logró debutar en el primer equipo y comenzó una trayectoria como mediocampista que lo llevó a competir en diferentes ligas, tanto dentro como fuera de Argentina.

Su carrera incluyó experiencias en España, Grecia, Bolivia, Colombia, Croacia y Estados Unidos. A lo largo de esos años, Scaglia pasó por distintos clubes y conoció diversas formas de trabajo dentro del fútbol profesional. Aunque no alcanzó la exposición mediática de su amigo de la infancia, consiguió desarrollar un recorrido internacional que le permitió mantenerse durante varias temporadas dentro de la actividad.

Con el paso del tiempo, Lucas Scaglia decidió ponerle fin a su etapa como jugador, pero no se alejó del deporte. El primo de Antonela Roccuzzo comenzó a desempeñarse en tareas relacionadas con la dirección técnica y la formación deportiva, trasladando su experiencia dentro de la cancha a nuevos proyectos vinculados con el desarrollo de futbolistas y equipos.

Actualmente, continúa ligado al ambiente futbolístico y mantiene su cercanía con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Miami. La amistad que nació en las calles de Rosario y se fortaleció durante los años compartidos en Newell’s sigue formando parte de su presente, ahora en una etapa completamente diferente de sus vidas.

Así, Lucas Scaglia conserva un lugar particular en la historia personal del capitán argentino. Además de haber construido su propia carrera en el fútbol, fue quien conectó durante la infancia a Messi con Antonela, una relación que con los años se transformó en un matrimonio y una familia con tres hijos.