Pedro Leitão Brito, conocido futbolísticamente como Bubista, es el director técnico de Cabo Verde, rival de Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026. El entrenador, de 56 años, condujo al país africano hacia su primera clasificación mundialista y lo convirtió en una de las revelaciones del torneo.

El partido entre Argentina y Cabo Verde se disputa este viernes 3 de julio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, por un lugar en los octavos de final. El equipo africano llegó invicto a la fase eliminatoria luego de empatar frente a España, Uruguay y Arabia Saudita.

Bajo la conducción de Bubista, Cabo Verde se convirtió además en la selección con menor población de la historia en alcanzar una fase eliminatoria de un Mundial, un logro que ya lo ubica entre las historias más destacadas de la Copa del Mundo 2026.

El hombre que cambió la historia de Cabo Verde

Lejos de los grandes nombres del fútbol internacional, Pedro Bubista construyó un proyecto basado en la organización táctica, la disciplina defensiva y un fuerte sentido de pertenencia.

Su trabajo comenzó mucho antes del Mundial. Durante las Eliminatorias africanas logró consolidar un plantel competitivo que sorprendió incluso a selecciones históricas del continente y consiguió el boleto para la primera Copa del Mundo de la historia del país.

Más que un entrenador, Bubista terminó convirtiéndose en uno de los principales responsables del crecimiento futbolístico de Cabo Verde.

Cómo juega el equipo de Bubista

El seleccionado africano se caracteriza por un sistema compacto, con líneas ordenadas y gran intensidad física.

Durante la fase de grupos consiguió resultados que llamaron la atención del mundo:

Empate 0-0 ante España.

Empate 2-2 frente a Uruguay.

Empate 0-0 contra Arabia Saudita.

Aunque todavía no ganó en el torneo, esos resultados le alcanzaron para avanzar a los 16avos de final gracias a su solidez defensiva y regularidad.

El mayor logro de la historia del fútbol caboverdiano

La clasificación al Mundial ya había sido histórica.

Pero alcanzar la fase eliminatoria superó cualquier antecedente del fútbol de Cabo Verde.

Con una población cercana a 600.000 habitantes, el país africano pasó a ser el seleccionado menos poblado que logró avanzar a una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo, rompiendo un récord histórico.

Ese crecimiento no fue casual.

En sus últimos 15 partidos oficiales, el equipo registró 8 victorias, 6 empates y apenas una derrota, números que reflejan la evolución conseguida bajo Bubista.

¿Qué dijo Bubista antes de enfrentar a Argentina?

Luego de sellar la clasificación, el entrenador destacó el orgullo que representa el logro para todo el país.

"Somos un país pequeño pero luchamos por lo que queremos lograr", expresó tras confirmar el pase a los 16avos.

También aseguró que enfrentar a la selección campeona del mundo será un desafío enorme, aunque remarcó que Cabo Verde jugará "con responsabilidad" y sin renunciar a su identidad futbolística.

El desafío más importante de su carrera

Ahora Bubista tendrá enfrente al mayor reto de su trayectoria.

Argentina, vigente campeona del mundo y dirigida por Lionel Scaloni, buscará evitar una de las mayores sorpresas del torneo, mientras Cabo Verde intentará seguir escribiendo la página más importante de su historia deportiva.