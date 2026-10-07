Sergio Torres cerrará la despedida de Messi en el Monumental

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina esta noche en el Monumental frente a Benín. Después del partido, el cantante Sergio Torres le pondrá el broche final a una jornada emocionante.

Sergio Torres nació en Santa Fe y desde muy joven estuvo ligado a la música. A los 13 años comenzó a cantar en Tropical Maracaibo y posteriormente pasó por Los Palmeras y Grupo Alegría.

Sin embargo, el gran salto de su carrera llegó con Grupo Cali, formación de la que se convirtió en una de sus voces más reconocidas y con la que construyó una trayectoria que lo llevó a convertirse en uno de los referentes de la cumbia santafesina.

Después de dejar Grupo Cali, Torres continuó su camino en la música tropical y consolidó su carrera como solista junto a Los Dueños del Swing. Desde entonces, su voz quedó asociada a una forma de entender la cumbia santafesina que combina lo romántico con lo popular y que le permitió sostener una extensa trayectoria en escenarios de todo el país. En 2026, además, recordó que su recorrido comenzó en condiciones muy humildes y que durante su infancia llegó a buscar zapatillas en basurales para poder jugar al fútbol.

El fútbol, justamente, siempre ocupó un lugar importante en la vida de Torres. Antes de dedicarse definitivamente a cantar tuvo oportunidades de intentar una carrera como futbolista, pero la música terminó imponiéndose. “Tuve muchas oportunidades en el fútbol para ser jugador profesional, pero siempre decidí cantar”, contó recientemente al recordar aquellos años de infancia.

Y si hay un futbolista con el que su historia quedó especialmente relacionada, ese es Lionel Messi. El vínculo entre ambos comenzó hace casi dos décadas, cuando se conocieron en Rosario, en los días previos al Mundial de Alemania 2006. Según relató Torres, el hermano de Messi pasó a buscarlo y compartieron una jornada en una quinta de Arroyo Seco. A partir de entonces, la relación se mantuvo durante los años siguientes.

Sergio Torres cerrará la despedida de Messi en el Monumental

El gusto de Messi por la música de Torres tampoco es nuevo ni pasó inadvertido. Cuando el rosarino todavía jugaba en Barcelona, le preguntaron por su grupo musical preferido y respondió con el nombre del cantante santafesino. “Sergio Torres”, dijo entonces el Diez, en una muestra de un fanatismo que con el tiempo se transformó también en una relación personal.

La cercanía llegó incluso a los festejos privados de la familia Messi. Torres participó del cumpleaños número 20 del futbolista, cuando todavía formaba parte de Grupo Cali, y también recordó una noche muy particular en Rosario en la que coincidió con Diego Maradona y Messi. Mientras Torres había sido convocado para cantar “La Mano de Dios” en un showbol, Messi lo esperaba junto a su familia en el teatro Broadway para verlo actuar.

Aquel vínculo con los dos grandes ídolos del fútbol argentino es uno de los capítulos más singulares de la trayectoria de Torres. El cantante recordó que aquella noche terminó siendo especialmente significativa porque, después de cantar para Maradona, se encontró con Messi y le regaló una camiseta de la Selección. El rosarino, según contó, se descalzó y se quedó a mirar el recital completo desde cerca de la consola de sonido.

Por eso, su elección para la despedida de Messi tiene un significado que excede lo musical. La noche comenzó con una larga lista de artistas y tendrá a Fabio Santana interpretando el Himno antes del partido, mientras que después del encuentro habrá shows de La Sole y Ulises Bueno. Pero el cierre quedó reservado para Torres, quien subirá al escenario junto a Darío Zanco alrededor de las 22.30.

Será, así, el último capítulo de una historia que empezó en Santa Fe, atravesó décadas de música tropical y terminó encontrándose con uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos. Messi eligió para su despedida a uno de sus artistas favoritos, pero también a una voz que representa una parte de sus propias raíces. Cumbia santafesina, Rosario y el Diez quedarán unidos una vez más, esta vez para ponerle música al adiós definitivo de la Selección Argentina.