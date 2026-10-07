El ex combatiente en la Guerra de las Islas Malvinas en 1982, Fabio Santana, fue el encargado de entonar e interpretar la letra del himno nacional argentino antes del partido contra Benín, en la despedida de Lionel Messi de la Selección.

En la previa al encuentro del Monumental, el oriundo de La Matanza anunció la noticia en un video en sus redes sociales, donde comenzó el mensaje dedicándolo a sus seres queridos: "Para los amigos, para la familia, para los que quiero y me quieren".

"Quiero contar que estoy muy emocionado porque voy a cantar nuestro himno nacional, que es la despedida de Lionel Messi en el Monumental este martes", continuó con el anuncio Santana, refiriéndose al último encuentro de Messi con la camiseta de la "Albiceleste".

Por último, expresó las sensaciones por interpretar el himno argentino en un momento que quedará en la memoria del mundo futbolero: "Es una satisfacción enorme y esa cosa maravillosa de unir las dos pasiones de los argentinos, las causas nacionales, las Malvinas y nuestra selección nacional con uno de los dos mejores de la historia, recordando siempre a Diego".

Pocos momentos logran erizar la piel en un partido de la Selección Argentina como el instante en el que retumban las estrofas del Himno Nacional. Sin embargo, en esta oportunidad la vibración fue distinta, atravesada por una carga de nostalgia imborrable: era la última vez que Lionel Messi las entonaba vistiendo la camiseta albiceleste en el campo de juego y las lágrimas de Lionel Scaloni demostraron que la magia del momento y la innegable tristeza no se pudo ocultar. ar.

Ante más de 80.000 almas que colmaron el estadio Monumental para presenciar el "último tango" del capitán en el marco del amistoso frente a Benín, la emoción colectiva estalló desde el primer minuto. Pero las cámaras se centraron en el director técnico de la Selección Argentina y su capitán, Lionel Messi, que tampoco pudo contener las lágrimas.