La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 sigue avanzando y la FIFA comenzó a despejar una de las incógnitas más importantes de la previa. Este jueves, el máximo organismo del fútbol confirmó que el esloveno Slavko Vinčić será el árbitro encargado de dirigir el trascendental duelo entre la Selección Argentina y España, encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

La designación coloca a uno de los jueces más experimentados del fútbol europeo al frente del partido más importante del calendario internacional. Vinčić tendrá la enorme responsabilidad de controlar un encuentro que promete emociones de principio a fin y que tendrá a dos de las mejores selecciones del torneo disputando la gloria máxima en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

La elección de la FIFA no pasó inadvertida. El árbitro esloveno cuenta con una extensa trayectoria en competencias internacionales y viene siendo una presencia habitual en los principales torneos organizados por la UEFA y la propia FIFA. Su experiencia en encuentros de máxima exigencia fue uno de los factores que pesó a la hora de definir quién tendría el silbato en la final.

Argentina llega a esta instancia después de una campaña marcada por la resiliencia y las remontadas épicas. El equipo de Lionel Scaloni dejó en el camino a Inglaterra en una semifinal inolvidable y buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022 para convertirse en la primera selección en más de seis décadas en conquistar dos Copas del Mundo consecutivas.

Del otro lado estará una España que confirmó durante todo el torneo por qué era considerada una de las grandes candidatas al título. Con un plantel repleto de figuras y un funcionamiento colectivo sólido, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente eliminó a Francia en semifinales y ahora intentará volver a la cima del fútbol mundial.

En este contexto, la figura de Vinčić cobrará una relevancia especial. Cada decisión será observada por millones de espectadores alrededor del planeta en una final que paralizará al mundo y que promete una enorme intensidad dentro del campo de juego.

Con el árbitro confirmado, ya no quedan demasiadas incógnitas en la previa. Argentina y España ultiman detalles para una definición histórica que pondrá frente a frente a dos potencias del fútbol mundial. La Copa del Mundo espera por un nuevo dueño y Slavko Vinčić será el encargado de dar el pitazo inicial de la noche más importante del torneo.