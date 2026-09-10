Rodrigo De Paul volvió a mostrar una de sus facetas más conocidas: la de no esquivar ninguna pelea dentro de una cancha. El mediocampista argentino protagonizó un fuerte y llamativo cruce con Robert Lewandowski durante el empate 1-1 entre Inter Miami y Chicago Fire por una nueva jornada de la MLS.

Todo ocurrió en los minutos finales, cuando la tensión crecía con el marcador igualado. Lewandowski había tenido un encontronazo con el defensor Ian Fray y comenzaron los empujones. La situación rápidamente ganó temperatura y De Paul apareció para defender a su compañero.

Fue entonces cuando el argentino y el delantero polaco quedaron cara a cara. En medio del intercambio, De Paul habría lanzado una frase que rápidamente comenzó a recorrer las redes sociales: “¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copas América y una Copa del Mundo. ¿Vos?”.

La respuesta del Motorcito tuvo un condimento particular por el nombre que tenía enfrente. Lewandowski no es precisamente un desconocido en el mundo del fútbol. El delantero polaco construyó una carrera de elite, con más de 650 goles y 33 títulos, entre ellos la Champions League que conquistó con Bayern Múnich en 2020. Además, fue elegido The Best de la FIFA en 2020 y 2021.

Pero De Paul tampoco necesitó mirar demasiado lejos para justificar su chicana. El mediocampista fue una pieza fundamental de la Selección argentina durante la etapa más exitosa de los últimos años y levantó la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

El cruce tuvo además un antecedente especial. De Paul y Lewandowski ya se habían enfrentado en varias oportunidades durante sus etapas en Atlético de Madrid y Barcelona, mientras que también fueron protagonistas de aquel Argentina-Polonia de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Esta vez, sin embargo, no hubo pelota de por medio. Un empujón, una reacción y dos futbolistas de enorme recorrido quedaron frente a frente en una escena que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la jornada de la MLS.

El partido terminó 1-1 y el resultado dejó a Inter Miami sin poder aprovechar la derrota de Nashville ante Toronto. El equipo de Lionel Messi permanece como escolta de la Conferencia Este, con 44 puntos, nueve menos que el líder.

Ahora, el conjunto de Miami deberá cambiar el foco y preparar el próximo compromiso. Pero el duelo ante Chicago Fire dejó una escena que trascendió el resultado: De Paul, fiel a su estilo, volvió a ponerse al frente cuando la cancha se calentó y esta vez tuvo enfrente nada menos que a Lewandowski.