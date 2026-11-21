El Torneo Clausura entra en su etapa decisiva y este sábado tendrá un atractivo cruce entre Defensa y Justicia y Barracas Central, que se enfrentarán por los octavos de final. El encuentro se disputará desde las 15 en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, donde el Halcón buscará aprovechar la localía para meterse entre los ocho mejores, mientras que el Guapo intentará prolongar su buen cierre de la fase regular.

Se trata de un partido de eliminación directa, por lo que el ganador avanzará a los cuartos de final del certamen. El equipo dirigido por Julio Vaccari terminó cuarto en la Zona A, con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

El Halcón llega después de una ajustada derrota por 1-0 frente a Boca en La Bombonera. En ese encuentro había logrado sostener el empate durante gran parte del partido, pero terminó cayendo sobre el cierre. Previamente, había conseguido un triunfo importante como visitante ante Talleres de Córdoba por 2-1, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los playoffs.

Entre sus principales referencias ofensivas aparecen Leandro Fernández, máximo goleador del equipo en el torneo con cinco tantos, y David Barbona, que convirtió cuatro.

Por el lado del Guapo, el equipo conducido por Damián Ayude finalizó quinto en la Zona B, con 26 unidades, luego de conseguir siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. Barracas llega con mejores sensaciones tras cerrar la fase regular con una victoria por 2-0 frente a Racing, con goles de Nicolás Orsini y Norberto Briasco.

Además, acumula una buena serie de resultados en sus últimas presentaciones, con tres triunfos y dos empates en sus últimos cinco encuentros. Su objetivo será trasladar ese rendimiento a una instancia donde no hay margen de error. Nicolás Orsini y Norberto Briasco, ambos con tres goles en el campeonato, aparecen como dos de sus principales armas ofensivas.

El historial entre ambos indica que los equipos se enfrentaron en 15 oportunidades a lo largo de su historia, incluyendo distintas categorías del fútbol argentino, con 5 victorias para Barracas, 6 empates y 4 triunfos del halcón. El antecedente más reciente fue el 22 de agosto de 2025, cuando igualaron 1-1. También habían empatado 1-1 en febrero de ese mismo año, en cancha de Defensa.

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demián Domínguez; César Pérez, Santiago Sosa Yung; Maximiliano Porcel, Juan Manuel Gutiérrez, Jeremías Lucco; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Rodrigo Bogarín, Dardo Miloc, Iván Tapia; Tomás Porra, Nicolás Orsini y Enzo Taborda.DT: Damián Ayude

Datos del partido:

Hora: 15:00.

Estadio: Norberto Tomaghello (Florencio Varela).

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Bryan Ferreyra.