River no para de incrementar sus recursos y en el cierre de la primera semana de septiembre anunció un acuerdo comercial con la tarjeta Visa que le permitirá hacer caja por 10 millones de dólares.

El club de Núñez y la marca internacional llevarán adelante acciones conjuntas que facilitarán las modalidades de cobro de entradas, abonos y beneficios para el socio a cambio de un posicionamiento de la firma en la estática del Monumental y en sus predios de entrenamientos durante una década.

Ángel Correa y Thiago Almada, dos de las principales figuras que tiene River en su plantel.

Todo eso no impactará en la indumentaria oficial, pero sí en el Bodegón 1901 que funciona dentro del estadio de River Plate.

Esto no hace más que ratificar el posicionamiento de River como uno de los principales espacios para espectáculos deportivos y musicales en la región y el mundo.

Y lo de Enzo

La noticia de este nuevo ingreso se suma a los casi 6 millones de euros que el club presidido por Stéfano Di Carlo recibirá en concepto del mecanismo de solidaridad por la transferencia de Enzo Fernández del Chelsea al Manchester City.

Es que al ser el formador deportivo del jugador en su época juvenil, la FIFA contempla un porcentaje de los montos finales de venta a su lugar de origen.

La operación en Inglaterra por el mediocampista argentino fue, nada más y nada menos, de 146 millones de euros.