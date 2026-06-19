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Quimsa de Santiago del Estero achicó la serie y le puso suspenso a la final de la Liga Nacional

Los norteños se impusieron en forma contundente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por un cómodo de 88 a 60 y ahora la serie está favorable a los chubutenses por 3 a 2

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 19 de junio de 2026 a las 00:30
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Quimsa derrotó a Gimnasia y llevó la serie final a un sexto juego

Quimsa de Santiago del Estero mostró su mejor versión ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y le puso suspenso a la definición de la temporada 2025/2026 de la Liga Nacional, al ganar por contundente 88 a 60 y de esta manera forzar un sexto juego. El mismo irá este sábado, en el estadio Socios Fundadores de la ciudad del sur chubutense desde las 21, y en caso de repetir, definirá en Santiago del Estero el venidero martes.

La figura de La Fusión fue el ex Bahía Basket y San Lorenzo de Almagro, Jerome Meyinsse, aportando 18 puntos (3-3 en triples, 2-6 en dobles y 5-5 en libres), más 5 rebotes. Otro que estuvo enfocado fue Sam Freeman, con 12 puntos (1-1 en triples, 4-4 en dobles y 1-2 en libres), más 7 recobres.

En tanto que Tyren Johnson completó el trío más positivo de local, con 13 puntos (1-3 en triples, 4-8 en dobles y 2-4 en libres). El equipo que orienta Lucas Victoriano sacó a relucir sus variantes, sumándose Leo Lema con 12 rebotes, Brandon Robinson con 7 asistencias y un global de 15-28 en triples (53%), más el dominio de la lucha aérea: 43 a 23.

La figura de la cancha: Jerome Meyinsse, aportando 18 puntos (3-3 en triples, 2-6 en dobles y 5-5 en libres), más 5 rebotes.

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