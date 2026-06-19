Quimsa de Santiago del Estero mostró su mejor versión ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y le puso suspenso a la definición de la temporada 2025/2026 de la Liga Nacional, al ganar por contundente 88 a 60 y de esta manera forzar un sexto juego. El mismo irá este sábado, en el estadio Socios Fundadores de la ciudad del sur chubutense desde las 21, y en caso de repetir, definirá en Santiago del Estero el venidero martes.

La figura de La Fusión fue el ex Bahía Basket y San Lorenzo de Almagro, Jerome Meyinsse, aportando 18 puntos (3-3 en triples, 2-6 en dobles y 5-5 en libres), más 5 rebotes. Otro que estuvo enfocado fue Sam Freeman, con 12 puntos (1-1 en triples, 4-4 en dobles y 1-2 en libres), más 7 recobres.

En tanto que Tyren Johnson completó el trío más positivo de local, con 13 puntos (1-3 en triples, 4-8 en dobles y 2-4 en libres). El equipo que orienta Lucas Victoriano sacó a relucir sus variantes, sumándose Leo Lema con 12 rebotes, Brandon Robinson con 7 asistencias y un global de 15-28 en triples (53%), más el dominio de la lucha aérea: 43 a 23.