Quimsa de Santiago del Estero le amargó la fiesta en el Socios Fundadores a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, venciéndolo como visitante, 77 a 74, en tiempo suplementario, tras iguaar el tiempo reglamente en 66 a 66. De esta manera, la serie final -al mejor de siete- de la Liga Nacional 2026/2026 está 3 a 1 para los patagónicos y volverán a jugar el próximo miércoles, a las 22, en Santiago del Estero.

En el tiempo regular, La Magia Verde tuvo tres posibilidades para cerrar el juego y no pudo. En la última, igualados en 66, sacó en campo ofensivo, recibió Carlos Rivero, se la dio a Sebastián Carrasco y el chileno tomó un triple desde muy lejos que pegó en el aro y el partido fue a suplementario.

Los santiagueños forzaron un quinto juego

En los cinco minutos del tiempo extra y dentro de una paridad absoluta, Quimsa tuvo la posesión de ventaja, llegando tres puntos arriba con 10 segundos 9 décimas por jugar y la pelota el local. La primera oportunidad de empate la tuvo Anyelo Cisneros y tras rebote ofensivo, nuevamente el venezolano lo intentó, volviendo a fallar.

En caso de ganar el próximo nuevamente Quimsa, el sexto será otra vez en Comodoro Rivadavia, el venidero sábado.

La Previa

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá a Quimsa de Santiago del Estero, desde las 21, con todo preparado para festejar su segundo título de Liga Nacional. Los patagónicos están 3 a 0 arriba en esta serie final de la Liga Nacional de Basquetbol 2025/2026, programada a siete partidos.

La Magia Verde lleva ocho triunfos consecutivos como locales y nunca en la historia de la Liga un equipo revirtió un 3 a 0 en contra. En el Socios Fundadores a la vera del mar argentino se jugará el cuarto encuentro, hasta el momento, los chubutenses se impusieron en Santiago del Estero, 82 a 73 y 80 a 79 y el jueves ganaron se impuso 76 a 59.

El chileno Carrasco una de las figuras del elenco comodorense

Los árbitros designados, Alejandro Chiti, Oscar Brítez y Raúl Sánchez.

Quimsa y Gimnasia se enfrentaron en 53 oportunidades por Liga Nacional, con ventaja para la Fusión, que acumula 35 victorias contra 18 del conjunto patagónico. Durante la fase regular de esta temporada se repartieron los triunfos: el Mens sana se impuso en Comodoro Rivadavia por 86 a 78, mientras que los santiagueños respondieron en el estadio Ciudad con una victoria por 92 a 82.

Las Finales de la Liga Nacional pueden tener esta noche su capítulo decisivo. Desde las 21, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá a Quimsa en el Socios Fundadores con la posibilidad de coronarse campeón de la temporada 2025/26 frente a su gente.

El conjunto dirigido por Pablo Favarel llega a este cuarto partido con una ventaja de 3-0 luego de ganar los dos primeros encuentros en Santiago del Estero (82-73 y 80-79) y volver a imponerse en Comodoro Rivadavia por 76 a 59. Con una sólida identidad defensiva, variantes ofensivas y una enorme fortaleza colectiva, el Mens sana quedó a una victoria de conquistar la segunda Liga Nacional de su historia.

Del otro lado estará Quimsa, el mejor equipo de la fase regular, que afrontará un desafío tan complejo como histórico. La Fusión necesita ganar para mantenerse con vida en la serie y llevar la definición nuevamente al estadio Ciudad. El conjunto santiagueño buscará apoyarse en la experiencia de nombres como Brandon Robinson, Diego Figueredo, Leonardo Lema y Jerome Meyinsse para intentar revertir el momento.

Los antecedentes muestran la magnitud de la tarea que tendrá por delante el equipo de Lucas Victoriano. Esta será la undécima Final al mejor de siete partidos que llega a una ventaja de 3-0 para uno de los equipos. En las diez ocasiones anteriores, el líder terminó consagrándose campeón. Nunca en la historia de la Liga Nacional un equipo logró remontar una desventaja de tres partidos en una serie final.

Además, en cuatro de esos antecedentes el campeón cerró la serie inmediatamente con una barrida, mientras que en las otras seis definiciones el conjunto que estaba abajo consiguió estirar la serie, aunque sin modificar el desenlace final.

Para Gimnasia, la oportunidad es única. Después de haber igualado el récord de Quimsa durante la fase regular y de atravesar unos playoffs de crecimiento constante, el conjunto patagónico está a un paso de alcanzar la gloria y coronar el gran trabajo que están haciendo en la serie. Para Quimsa, en cambio, el objetivo inmediato será evitar el cierre de la serie y dar el primer paso hacia una remontada que no tiene precedentes.

Lo concreto es que esta noche, en Comodoro Rivadavia, uno de los dos escribirá un nuevo capítulo en las Finales de la Liga Nacional.