A partir de este viernes 2 y hasta el 18 de octubre rriente mes, quince deportistas de la Federación Neuquina de Patín, que integran los distintos seleccionados argentinos participarán de los World Skate Games ASU26, que se disputarán en Asunción, capital de Paraguay y su zona metropolitana.

Este torneo no es solo patinaje de carrera. El programa combina 11 deportes, un e-sport y 40 disciplinas, y reúne a más de 8.000 atletas de 90 países. Se realiza cada dos años y se presenta como el acontecimiento más importante del patinaje mundial, con sus campeonatos y sus fiestas urbanas en las calles de la ciudad guaraní.

Argentina estará representada con seleccionados oficiales en Seniors y Juniors. Y ahí está lo llamativo: los quince neuquinos no compiten a título propio, sino que todos forman parte de esos seleccionados nacionales.

Quiénes son los neuquinos del Mundial de patín

La lista alcanza para entender la variedad de la delegación: hay velocidad, hockey, artístico y también modalidades de descenso que poco tienen que ver con una pista tradicional. El Patín de Velocidad aporta cinco nombres. Benjamín Gader que vienen de ganar medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que se llevaron a cabo en Rosario y Lucía Monje competirán en mayores, mientras que Franco Carrasco, Juan Cruz Roldán y David Toro Espejo lo harán en juveniles.

En Hockey Line Junior Femenino estarán Martina Gutiérrez, Nerea Cabrera y Morena Segundo. Manuel Antillanca irá en In Line Free Style y Romina Arena representará a la provincia en Patín Artístico, dentro de la categoría Show Argentshow.

Lucía Monje patinadora neuquina en los World Skate Games ASU26

El otro grupo numeroso es el del Downhill, la rama de los descensos. Santiago González, Ulises Borda y Wálter León Gómez competirán en Skate. Francisco Pulla Samaniego irá en Street Luge, en mayores.

Es una de las modalidades más particulares del programa: el deportista baja una pendiente sobre una tabla con ruedas, casi a ras del suelo. Cierra el grupo Bautista Manganaro, en Skate Lomboard.

Los World Skate Games ya pasaron por el país. Según la organización internacional, Asunción será sede de la quinta edición, después de Nankín en 2017, Barcelona en 2019, Buenos Aires en 2022 e Italia en 2024. Paraguay es el segundo país sudamericano que los recibe, después de Argentina.

World Skate también informó que en Asunción se entregarán 154 títulos mundiales. La cifra repite la de Italia 2024, una edición que, según World Skate, reunió a 90 países y a 10.800 entre atletas y personal.