Deportistas de Plottier reciben reconocimientos por sus logros

La intendenta Malena Resa recibió en su despacho de la Municipalidad de Plottier a José Luis Acuña y Esteban Silva, que obtuvieron medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 donde ambos deportistas compitieron en Rosario y a Valentina Rosas ganó el Campeonato Sudamericano de Ciclismo disputado en Rocha, Uruguay.
Los tres deportistas son oriundos de la ciudad, la primer mandataria junto a la Subsecretaría de Deporte, les entregarpn un certificado de reconocimiento municipal, por los logros conseguidos. “Para nosotros es un honor que sean parte de Plottier y queremos acompañarlos de la manera en que podamos”, dijo Resa durante el encuentro.
En esa línea, la intendenta destacó el apoyo de la provincia para los competidores y les contó que el proyecto de presupuesto municipal 2027 incorporará un fondo de fortalecimiento para deportistas. El fondo se integrará con recursos comunales y aportes privados, y su objetivo es acompañar a quienes representan a la ciudad en competencias nacionales e internacionales.
José Luis Acuña se consagró campeón suramericano de Taekwondo en la categoría -68 kg en los XIII Juegos Suramericanos. Con esa medalla de oro, la Argentina volvió a ganar el título después de 12 años. “Estoy muy contento. Gracias a Plottier y a la intendenta por el apoyo. Seguimos enfocándonos porque a fin de año tengo el Nacional”, contó.
Esteban Silva, por su parte, obtuvo la medalla de plata en Tiro con Arco, modalidad Recurvo Mixto, en la misma competencia. El resultado contribuyó a la clasificación de la Argentina a los Juegos Panamericanos Lima 2027, instancia previa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Valentina Rosas, de 13 años, ganó el Campeonato Sudamericano de Ciclismo disputado en Rocha, Uruguay. Es su tercer título consecutivo y lo logró en su primera participación en la categoría Menores Damas.