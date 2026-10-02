Deportistas de Plottier reciben reconocimientos por sus logros

La intendenta Malena Resa recibió en su despacho de la Municipalidad de Plottier a José Luis Acuña y Esteban Silva, que obtuvieron medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 donde ambos deportistas compitieron en Rosario y a Valentina Rosas ganó el Campeonato Sudamericano de Ciclismo disputado en Rocha, Uruguay.

Los tres deportistas son oriundos de la ciudad, la primer mandataria junto a la Subsecretaría de Deporte, les entregarpn un certificado de reconocimiento municipal, por los logros conseguidos. “Para nosotros es un honor que sean parte de Plottier y queremos acompañarlos de la manera en que podamos”, dijo Resa durante el encuentro.

En esa línea, la intendenta destacó el apoyo de la provincia para los competidores y les contó que el proyecto de presupuesto municipal 2027 incorporará un fondo de fortalecimiento para deportistas. El fondo se integrará con recursos comunales y aportes privados, y su objetivo es acompañar a quienes representan a la ciudad en competencias nacionales e internacionales.

José Luis Acuña se consagró campeón suramericano de Taekwondo en la categoría -68 kg en los XIII Juegos Suramericanos. Con esa medalla de oro, la Argentina volvió a ganar el título después de 12 años. “Estoy muy contento. Gracias a Plottier y a la intendenta por el apoyo. Seguimos enfocándonos porque a fin de año tengo el Nacional”, contó.

José Luis Acuña Abdala y su medalla de oro conseguida en los Juegos Suramercanos de Santa Fe 2026. Foto: Luis Alberto Amaolo

Esteban Silva, por su parte, obtuvo la medalla de plata en Tiro con Arco, modalidad Recurvo Mixto, en la misma competencia. El resultado contribuyó a la clasificación de la Argentina a los Juegos Panamericanos Lima 2027, instancia previa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Valentina Rosas, de 13 años, ganó el Campeonato Sudamericano de Ciclismo disputado en Rocha, Uruguay. Es su tercer título consecutivo y lo logró en su primera participación en la categoría Menores Damas.